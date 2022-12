जल्द ही खुलने वाला है दुनिया का पहले ऐसा कैफे, जहां सिर्फ मशीनें होंगी, इंसान नहीं!

Cafe Without Human Employees: दुनिया में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज इंसान जो सोचता है, उसमें से 80 फीसदी चीज़ें संभव हैं. जिस काम के लिए पहले घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, वो अब मिनटों में हो जाता है, जहां जाने के लिए हम सिर्फ सोचते थे, वहां घंटों में पहुंच भी जाते हैं. हमारी इसी तरह की कल्पनाओं में से एक कल्पना और साकार होने वाली है, जिसके तहत इंसानों को ऐसे कैफे (World’s first supermodel robot cafe) में जाने को मिलेगा, जहां आपकी प्राइवेसी में सिर्फ ‘मशीनें’ दखलअंदाज़ी करेंगी, इंसान नहीं.

तकनीक के मामले में दुबई पहले ही काफी एडवांस है और अब यहां एक और चमत्कार होने जा रहा है. दुबई में डोना साइबर कैफे (Donna Cyber-Cafe) बिना किसी इंसानी दखल के चलेगा और यहां आने वाले लोगों को सर्व करने के लिए सिर्फ मशीने होंगी. ये अपनी तरह का पहला कैफे होगा, जिसमें आने वाले लोग विज्ञान की तरक्की देखेंगे. साल 2023 तक ये कैफे खुल जाएगा, जो बिना किसी मानवीय मदद के चलेगा.

24 घंटे चलेगा मशीनों वाले कैफे

Donna Cyber-Cafe की खासियत ये होगी कि ये 24 घंटे खुला रहेगा और और यहां सुपरमॉडल रोबोट ग्राहकों की सेवा के लिए तैनात होंगे. हालांकि यहां पर कुछ सेल्फ सर्व आइसक्रीम मशीनें भी होंगी लेकिन कॉफी सिर्फ रोबोटिक आर्म्स से ही मिलेगी. हालांकि अभी पहले Donna Cyber-Cafe की लोकेशन रिवील नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि इस तरह के कई कैफे देश में खोले जाएंगे. यहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोट्स के पार्ट रूस से लाए जाएंगे और इन्हें RDI Robotics की ओर से तैयार किया जाएगा.

Humanoid robot ” Robo-C2 | Promotbot”. It looks like a human, talks like a human, expresses emotions, and interacts with people. Draws people’s attention. Improves customer loyalty and satisfaction. https://t.co/KwR7ey9S0g

— Marwa (@marwasawan3) October 16, 2022