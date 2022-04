दुनिया का पहला गले में पहनकर चलने वाला AC, हर वक्त रखेगा ठंडा-ठंडा, कूल-कूल ...

World’s First Wearable Air Conditioning Collar : अप्रैल के महीने से ही गर्मी की हालत ये है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी गुरेज कर रहे हैं. गर्म हवाओं और पसीने में कोई काम करने का मन भी नहीं होता, ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा AC मिल जाए, जो आपके साथ-साथ चलता रहे तो ! ये कल्पना (World’s First Wearable AC) साकार करके दिखाई है The Metaura Pro ने – जो दुनिया का पहला ऐसा एसी (Air Conditioning Collar) है, जिसे आप गले में टांगकर घूम सकते हैं.

ये दुनिया का पहला पहना जा सकने वाला पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, जिसे पहनने के बाद इंसान गर्म रहने के बजाय ठंडा-ठंडा, कूल-कूल रहेगा. इस एसी को पहनने वाले के आस-पास ठंडी-ठंडी हवा निकलेगी और उसे राहत का एहसास होगा. इस फैन मोड और कूलिंग मोड पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. फैन मोड पर जहां ये सामान्य हवा से 7 डिग्री फारेनहाइड ठंडी हवा देगा, वहीं कूलिंग मोड पर 18 डिग्री फारेनहाइट तक ठंडी हवा दे सकेगा.

App के ज़रिये होगा कंट्रोल

इस डिवाइस को चलाने के लिए एक डेडिकेटेड ऐप होगा, जिससे हवा को रेगुलेट किया जा सकेगा. वियरेबल एसी को ट्विट टर्बो PWM मोटर के ज़रिये चलाया जाएगा. इसमें 26 छोटे-छोटे पंखे होंगे, जो पहनने वाले के गले के आसपास की गर्मी खत्म कर ठंडी हवा देंगे. एसी के अंदर एक वीसी प्लेट, लिक्विट कूल्ड, हीट इक्वालाइजिंग मैकेनिज़्म भी है. इसमें 121 जोड़े सेमी कंडक्टर्स लगे हुए हैं और ये गर्म तापमान को ठंडा करने में पूरी तरह सक्षम है. इस प्रोडक्ट का उद्देश्य गर्मियों के दिनों लोगों को बाहर रहते हुए भी राहत देना है.

8 घंटे का रहेगा बैकअप

The Metaura Pro वियरेबल कूलर कॉलर की बैटरी तेज़ी से चार्ज हो जाती है और इसे सिंगल चार्ज में 8 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकेगा. कॉलर का वज़न कुल 435 ग्राम है, जो पहनने के लिहाज से ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन किसी की भी नज़र में आसानी से आ सकता है. प्रोडक्ट से होने वाली आवाज़ के बारे में अभी ननहीं बताया गया है लेकिन इसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है. इस पोर्टेबल एसी को $159 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 12000 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जिसे आप कहीं भी पहनकर जा सकते हैं. USB-C कनेक्टर से इसे चार्ज किया जा सकेगा.

