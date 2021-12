100 साल से बंद पड़ा है रहस्यमयी घर, देखा सबने, लेकिन रहने कोई नहीं गया !

धरती पर कई ऐसी रहस्यमय जगहें (Mysterious Places Around The World) हैं, जहां के बारे में किसी को नहीं पता है. इन्हें इंसान देखता तो है लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे का इतिहास (Historical Places On Earth) क्या है? इटली (Italy News) के विशाल डोलोमाइट पर्वत (Dolomite Mountains) के बीच भी ऐसा ही घर बना हुआ है, जहां एक सदी से कोई गया ही नहीं. घर के आस-पास पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है.

घर को देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई () पर घर को बनाया कैसे गया? घर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 9000 फीट (Empty Home for 100 Years) है और बताया जाता है कि घर को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था. अब इस घर का इस्तेमाल उस वक्त किस चीज़ के लिए किया जाता होगा, ये सोचने की बात है. इसके अलावा इस घर को किसने और कैसे बनाया होगा, ये भी बड़ा सवाल है.

सेना ने किया था घर का निर्माण

जानकारों की मानें तो इस घर को इटैलियन सैनिकों ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना से लड़ाई के दौरान आराम करने के मकसद से बनाया था. वे इस जगह को स्टोर रूम की तरह भी इस्तेमाल करते थे. जहां सेना के लिए लाए गए सामान को वे सुरक्षित रख देते थे. घर का निर्माण कबहुत ही अलग तरीके से किया गया है. इस पूरे घर के निर्माण में लकड़ी, रस्सी और केबल की मदद ली गई है. घर का पर्वत के बिल्कुल बीच में बने होना अपने आपमें अचंभा है. यहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन है. घर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पुराना लकड़ी का पुल है, जिससे यहां तक पहुंचते हैं.

हज़ारों फीट की ऊंचाई से देखना आश्चर्यजनक है

ये जगह हज़ारों फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से बिल्कुल अलग दुनिया में लगती है. ऊपर से अगर नीचे देखें तो कमज़ोर दिल वाले डर जाएंगे. दूर-दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देता है. घर सदियों पुराना हो चुका है, इसलिए लोगों को यहां नहीं जाने की भी सलाह दी जाती है. हाइकिंग के शौकीन यहां जाना तो चाहते हैं लेकिन वे खुद के ही जोखिम पर जा सकते हैं.

