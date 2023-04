दुनिया में कई अनोखी चीजे हैं, जिनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं. आपने सबसे लंबे शख्‍स, सबसे लंबी मह‍िला और सबसे लंबे पर‍िवार के बारे में सुना होगा. आज हम आपको बताने जा रहे एक ऐसे शख्‍स के बारे में जिनकी नाक दुनिया में सबसे लंबी है. आप जानकर हैरान होंगे कि 300 साल तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड पाया. गिनीज बुक में भी इसे दर्ज किया गया है. यह शख्‍स इतना लोकप्रिय है कि लंदन के एक म्‍यूज‍ियम में इनकी मोम की प्रत‍िमा बनाई गई है.

इस शख्‍स का नाम थॉमस वाडहाउस है. वाडहाउस के पास दुनिया की सबसे लंबी नाक है. इनकी तस्‍वीरें एक बार फ‍िर सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं. ट्विटर पर @pubity एकाउंट से उनकी तस्‍वीर शेयर की गई है. साथ ही, तमाम जानकार‍ियां भी साझा की गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, थॉमस वाडहाउस, जिसे थॉमस वेडर्स के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं सदी के एक सर्कस कलाकार थे, जिसकी नाक अब तक की सबसे बड़ी 7.5 इंच लंबी दर्ज की गई थी.

Meet Thomas Wadhouse, the man with the world’s longest nose.

A Thread pic.twitter.com/x2N1gLPf9j

— Pubity (@pubity) April 15, 2023