हाल ही में आपने दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाले इंसान के बारे में खबर पढ़ी होगी. यूं तो सामान्‍य इंसान की जीभ 7.9 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर यानी 3.1 इंच से लेकर 3.3 इंच तक लंबी होती है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाले निक स्टोएबरल की जीभ 10.1 सेंटीमीटर यानी 3.97 इंच तक लंबी है. वह दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाले इंसान हैं. लेकिन आज हम आपको सबसे लंबी जीभ वाले कुत्‍ते के बारे में बताने जा रहे हैं.गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness world Record) में भी इसने अपना नाम दर्ज करवाया है.

गिनीज वर्ल्‍ड रिकॉर्ड के मुताबिक, अमेरिका के लुइसियाना में रहने वाले इस कुत्ते का नाम जोई (Zoey)है. लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड मिक्स प्रजात‍ि का यह कुत्‍ता है, जिसके जीभ की लंबाई 12.7 सेंटीमीटर यानी 5 इंच है. यानी दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाला कुत्‍ता. इसके साथ ही जोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है. आप जानकर हैरान होंगे इसकी जीभ की लंबाई इसके नाक से ढाई गुनी तक ज्‍यादा है. इसके साथ ही, कई कुत्‍ते काफी पीछे छूट गए.

