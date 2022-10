ये है दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट, इंसान के हाव-भाव की हुबहु उतारता है नकल; देखें वीडियो

Humanoid Robot: बदलते वक्त के साथ दुनिया बदल भी बदल गई है. साइंस, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में कुछ भी असंभव नहीं रहा. वैसे तो दुनिया का पहला रोबोट साल 1954 में आया था. लेकिन रोबोट का एडवांस वर्जन अब दिख रहा है. ये रोबोट सिर्फ इंसान की तरह काम ही नहीं करते बल्कि दिखते भी हैं. दुनिया के सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट का नया फुटेज जारी किया गया है. इसमें वो इंसानों की हाव भाव की भी नकल उतारते हैं.

ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबित सबसे सटीक नकलची रोबोट को कॉर्नवाल स्थित इंजीनियर्ड आर्ट्स नाम की कंपनी ने बनाया है. अमेका नाम के इस रोबोट को मानव के चेहरे के भावों की नकल करते देखा गया. इसमें पलक झपकना और मुस्कराना शामिल है. ये रोबोट फिलहाल रिसर्चर के नकल करते देखे गए.

latest interaction demo with #ameca 2 weeks to unveil at #ces2022 ! pic.twitter.com/fFuvPcG6Z2

— Engineered Arts (@engineered_arts) December 22, 2021