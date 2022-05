काले नाग ने कर ली मुर्गी से दोस्ती, दोस्त के अंडों के साथ करता दिखा चिल

सांप एक ऐसी प्रजाति का जीव है, जो चाहे जहरीला हो या नहीं, खतरनाक होता है. लोग सांपों से दूर ही रहना पसंद करते हैं. सांप को हमेशा दूसरों के अंडे चुराकर खाते हुए देखा गया है. कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें सांपों को अंडे चुराकर खाते देखा गया है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें सांप को मुर्गी के अंडों के साथ आराम से सोते हुए देखा गया. मुर्गी अंडे और सांप के साथ आराम फरमाती नजर आई.

वायरल हो रहे वीडियो में एक मुर्गी काले नाग के साथ आराम से बैठी नजर आई. मुर्गी के आसपास अंडे भी मौजूद हैं. लेकिन नाग अंडों को छू भी नहीं रहा था. इस वीडियो को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. जहां आमतौर पर सांप मुर्गी जैसे जीवों को खा जाते हैं और अंडे को निगल जाते हैं, वहीं ये सांप दो मुर्गियों के साथ रिलैक्स करता नजर आया. दोनों के इतने नजदीक होते हुए भी दोनों के बीच किसी तरह की लड़ाई ना होते देखना लोगों को हैरान कर गया.

नाग को सेंकती नजर आई मुर्गी

वायरल हो रहा वीडियो ट्विटर पर वायरल हॉग के अकाउंट पर गया. इस वीडियो में नाग के ऊपर मुर्गी को बैठे देखा गया. मुर्गी बड़े आराम से नाग के ऊपर बैठी थी. साथ ही दूसरी मुर्गी भी नाग के साथ आराम से बैठी थी. जब मुर्गियों की मालकिन ने मुर्गी के नीचे से नाग को हटाने की कोशिश की, तब दूसरी मुर्गी अपनी चोंच से उसे बचाने की कोशिश करती नजर आई. इसके बाद महिला ने बड़े आराम से मुर्गी को उठाया और नाग को उसके नीचे से हटाया.

This has to be the most chill snake I have ever seen #viralhog #snake #chicken #chill pic.twitter.com/lmNMSULxOi

— ViralHog (@ViralHog) April 28, 2022