World Record: ये है दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच, 16000 रुपये में मिलता है सिर्फ एक

महंगे से महंगे सैंडविच (World's Most Expensive Sandwich) की कीमत आप कितनी लगा सकते हैं - ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार? लेकिन न्यूयॉर्क (New York) के एक रेस्टोरेंट ( Serendipity 3 Restaurant) में ऐसा सैंडविच (Golden Sandwich) बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच है. इस सैंडविच (The Most Expensive Sandwich) का नाम पिछले 7 सालों से दुनिया में सबसे महंगे सैंडविच ( Guinness World Records) के तौर पर दर्ज है.गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ( Guinness World Records) में इस सैंडविच को दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच (World's Most Expensive Sandwich) माना गया है. ये न्यूॉर्क के Serendipity 3 नाम के रेस्टोरेंट में परोसा जाता है. इस सैंडविच का नाम है - Quintessential Grilled Cheese. नाम ही से पता चलता है कि सैंडविच में दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें शुमार की गई हैं. इसमें सोने की भी परतें भी लगाई जाती हैं, जो सैंडविच प्रेज़ेंटेबल होने के साथ खास भी बना देता है.Quintessential Grilled Cheese को फ्रेंच पुलमैन शैंपेन ब्रेड (French Pullman Champagne) के दो पीस से बनाया जाता है. इसके बाद सैंडविच को Dom Perignon champagne और सोने की खाने लायक परतों से तैयार किया जाता है. सैंडविच बनाने में ट्रफल बटर का इस्तेमाल किया जाता है और बेहद दुर्लभ Caciocavallo Podolico cheese को भी दो परतों के बीच रखा जाता है. सैंडविच को खास South African Lobster Tomato Bisque डिप के साथ क्रिस्टल प्लेट में सर्व किया जाता है. इसे बनाने शेफ कहते हैं कि सैंडविच को कम से कम 48 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जुटाना थोड़ा मुश्किल काम होता है. इसका कुरकुरा और क्रीमी टेस्ट बिल्कुल अलग है.इस सैंडविच में इस्तेमाल किया जाने वाला Caciocavallo Podolico चीज़ दुनिया की कुछ दुर्लभ चीज़ में से एक है. इसे दक्षिणी इटली से इंपोर्ट किया जाता है. ये खास किस्म की गाय के दूध से तैयार होती है, जो साल में सिर्फ दो महीने ही दूध देती है. सैंडविच को सर्व करने से पहले चार मिनट के लिए ग्रिल किया जाता है, ताकि चीज बबल होना शुरू हो जाए. इस सैंडविच के खास इंग्रीडिएंट्स की इसे दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच बनाते हैं. जिसकी कीमत 214 अमेरिकन डॉलर यानि 16000 भारतीय रुपये में है. वैसे आपको बता दें कि दुनिया के सबसे महंगे बर्गर की कीमत 6000 अमेरिकन डॉलर और पीनट बटर एंड जेली सैंडविच की कीमत 350 अमेरिकन डॉलर में है. इस लिहाज से गोल्डेन सैंडविच थोड़ा तो सस्ता है ही.