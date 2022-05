वीरान रेगिस्तान में किसके लिए बना है पोस्ट ऑफिस ? 35 साल तक नहीं आई एक भी चिट्ठी

World’s Most Remote Post Office : दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इतने वीराने में बनी रहती हैं कि आप ये सोच ही नहीं पाते कि आखिर इसका मकसद क्या होगा? एक ऐसा ही छोटा सा पोस्ट ऑफिस बना हुआ है चीन के इनर मंगोलिया में. तेंगर रेगिस्तान में बने हुए इस पोस्ट ऑफिस दुनिया का सबसे अकेला ( Loneliest Post Office Of the World) और सुदूर पोस्ट ऑफिस माना जाता है.

कुल 15 वर्ग फीट में बने हुए पोस्ट ऑफिस को लकड़ी से बनाया गया है. चूंकि ये Tengger Desert में बना हुआ है, ऐसे में यहां कभी भी बहुत ज्यादा विजिटर्स नहीं आए. हालांकि इंटरनेट के युग में जब लोगों को इसके बारे में बता चला तो 35 सालों से वीरान पड़े पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा. जिस जगह को लोग जानते भी नहीं थे, अब वहां पर्यटक आते हैं.

रेगिस्तान से भेजी जा रही हैं चिट्ठियां

पोस्टऑफिस जिस जगह पर बना है, उसके आस-पास कुछ भी नहीं है. ऐसे में यहां से शायद ही कोई चिट्ठी पोस्ट करने आता होगा और शायद ही यहां कोई कर्मचारी रहता होगा. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां से सिर्फ दिसंबर, 2021 में ही कुल 20 हज़ार चिट्ठी और पोस्टकार्ड भेजे गए. ये सब कुछ मिस जांग की वजह से हुआ, जो पोस्ट ऑफिस को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चला रही हैं. पोस्ट ऑफिस मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर जाकर है, इसलिए यहां लोगों का ज्यादा ट्रैफिक कभी नहीं था. इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें वायरल होते ही लोग यहां सारी बाधाएं पार करके आने लगे.

पोस्ट ऑफिस से भेजी जाती हैं बेना चिट्ठियां

मिस जांग ( Ms. Zhang) और उनके दोस्त लुओ मेंग ने दुनिया के सबसे अकेले पोस्ट ऑफिस को ज़िंदा रखने के लिए घोस्टराइटिंग बिजनेस शुरू किया. जो लोग यहां आ भी नहीं सकते थे, उनके नाम से चिट्ठियां भेजी जाती थीं. महामारी के दौरान लोगों ने ये रिक्वेस्ट बढ़ाई पोस्ट ऑफिस से सिंगापोर और ऑस्ट्रेलिया तक कार्ड्स भेजे गए. मिस जांग ने इस जगह को रीबिल्ड किया और 20 दिन में इसे लकड़ी से बनाकर तैयार कर दिया. चाइना पोस्ट के साथ मिलकर रिक्वेस्ट डालने के बाद इसे चीन के 700 पोस्ट ऑफिस में से एक बनाया गया. हर दिन यहां से लेटर्स भेजे गए और फिर ये पोस्ट ऑफिस वर्किंग मोड में आ गया.

