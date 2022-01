मुक्के मार-मारकर पेड़ तोड़ देती है 12 साल की लड़की ! Video देख दहल गए लोग

हम अपने बच्चों को ज़रा भी चोट लग जाए तो चिंता में आ जाते हैं. हालांकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे इतने भी नाज़ुक नहीं होते. हम इसलिए आपसे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक 12 साल की बच्ची के मुक्के इतने मजबूत हैं कि वो पेड़ भी तोड़कर गिरा देती है. ऐसे बच्चे को भला कौन नाजुक कहकर अपनी शामत बुलाएगा ?

इंटरनेट पर सबसे मजबूत लड़की के तौर पर मशहूर हो चुकी एवनिका ( Evnika Saadvakass) का मुक्केबाज़ी में कोई जवाब नहीं है. वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बड़े-बड़ों को मिनटों में धूल चटा दे. रूस की रहने वाली इस लड़की का एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है, इसमें वो पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती हुई दिख रही है.

मुक्के मार-मारकर ढहा दिया पेड़

एवनिका ( Evnika Saadvakass) रूस की रहने वाली है और वे छोटी सी उम्र से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती रही है. एवनिका के पिता रस्ट्रम (Rustram Saadvakass) खुद बॉक्सिंग के कोच हैं और उनकी कोचिंग में ही एवनिका इतनी कुशल मुक्केबाज़ बन चुकी है कि उसके आगे पेड़ भी नहीं ठहरता. वीडियो में आप बच्ची को एक पेड़ पर पंच मारते हुए देख सकते हैं. स्पीड और ताकत से एवनिका पेड़ पर मुक्के बरसाकर उसे पहले कमज़ोर करती है और फिर धीरे-धीरे ये पेड़ ढह जाता है. लोग इस वीडियो को देखकर जहां एवनिका के फैन हो रहे हैं, वहीं उनका दिमाग झन्ना रहा है.

Watch Little Evnika Saadvakass also known as the ‘World’s Strongest Girl’ punching down a tree using her Amazing boxing skills.

Shes has been training hard since she was three and dreams of becoming a professional boxer one day. pic.twitter.com/A4ERWjB57b

— Quarantine Traders (@QuarantineTrad1) January 8, 2022