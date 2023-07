दुनिया की सबसे ऊंची और छोटी गाय, गिनीज बुक में भी दर्ज है नाम

गिनीज बुक में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनका मुकाबला वर्षों तक कोई नहीं कर पाया. इनमें कई इंसान हैं तो बहुत सारे जानवर भी. इन्‍हीं में से एक ब्‍लॉसम गाय भी है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची गाय का दर्जा प्राप्‍त है. उसकी मौत के 8 साल बाद भी यह रिकॉर्ड जस का तस है और कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया. आइए इसके बारे में जानते हैं. साथ ही, हम आपको दुनिया की सबसे छोटी गाय के बारे में भी बताएंगे.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ब्‍लॉसम के पैर में चोट लग गई थी, जो ठीक नहीं हो पाई. और इसकी वजह से 8 साल पहले मौत हो गई. इसके बावजूद अभी भी वह सबसे ऊंची गाय बनी हुई है. अमेरिका के इलिनोइस में रहने वाले पेट्रीसिया मीड्स-हैनसन ने इसे पाला था. इसकी लंबाई आश्चर्यजनक रूप से 190 सेंटीमीटर यानी 6 फीट 2 इंच थी. 2014 में गिनीज बुक की टीम ने उसके खुर से लेकर पीठ तक की लंबाई मापी थी और यह रिकॉर्ड बनाया था.

Here’s Blosom, once the world’s tallest cow at 190 cm (74.8 in) 🐄 pic.twitter.com/5I7Tbhjkce

— Guinness World Records (@GWR) July 11, 2023