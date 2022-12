दुनिया का सबसे लंबा आदमी, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया 80 सालों से नहीं टूटा रिकॉर्ड

हर साल दुनिया भर में न जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. कोई अपने मेहनत के बलबूते दुनिया में छा जाता है. तो कोई कुदरत के करिश्मे के चलते दुनिया में सबसे खास बन जाता है. ऐसे न जाने कितने ही नाम है जिन्हें कुदरत ने ऐसी प्रतिभा से नवाजा है जो सबसे अलग और अनोखा है जिसके बलबूते वो लोग दुनिया में ना सिर्फ नाम कमा रहे हैं बल्कि बहुत से लोग उनके रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम भी साबित हो रहे हैं. दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड 80 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर साझा कर बताया कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया. पिछले 80 सालों से दुनिया के सबसे लंबे आदमी का खिताब रॉबर्ट के नाम है. जिनकी लंबाई आठ फिट 11 इंच थी. यह रिकॉर्ड 1940 में ना था जो अब तक काबिज़ है.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शेयर की सबसे लंबे आदमी की तस्वीर

हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दुनिया के सबसे लंबे इंसान का खिताब हासिल शख्स की तस्वीर साझा की है जिसकी लम्बाई देख आप हैरान रह जाएंगे. बरसों पुरानी तस्वीर में सबसे लंबे इंसान के अलावा पांच और लोगों के साथ खड़े हैं. लेकिन सभी उनके आगे बौने नजर आ रहे हैं. दुनिया के सबसे लंबे इंसान का खिताब रॉबर्ट वार्डलो नाम के शख्स को मिला था जिनकी लंबाई आठ फुट 11 इंच से भी थोड़ी ज्यादा ही थी. यानी अब तक 80 सालों बाद भी कोई उनके रिकॉर्ड को अब तक नहीं तोड़ पाया है.

