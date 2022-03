जहरीले सांप से भी जहरीला निकला कीड़ा, मुंह लगाते ही दुर्लभ प्रजाति के Snake की मौत

आमतौर पर अब तक हम सांप को सबसे ज़हरीले जीव के तौर पर जानते आए है. सुनते आए हैं कि कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो सांपो की ज्यादातर प्रजातियां बेहद ज़हरीली होती है. और अगर वो एक बार किसी को डस ले तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है. हर नाग का ज़हर अलग तरह से असर करता है ठीक वैसे ही हर सांप के काटने पर उपचार भी अलग-अलग होता है.

फ्लोरिडा (Florida, US) में एक ऐसा सांप देखा गया जो बेहद शर्मीले होते हैं और सामान्यत: सबसे छिप कर अपना भोजन लेना पसंद करते हैं. इस शर्मीली प्रजाति के सांप को खुले में बैठकर खाना रास नहीं आया और उसे भोजन के दौरान मृत पाए जाने से वन्यजीव अधिकारियों की चिंता बढ़ गई. मृत सांप के मुंह में उसके भोजन के सबूत भी पड़े मिले जो उसकी मौत की वजह माने जा रहे हैं.

सांप आमतौर पर सेंटीपीड के जहर के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, फिर भी सांप की मौत से चिंता में वन्यजीव अधिकारी

शर्मीली प्रजाति का सांप की मौत

सांप ने एक ऐसे ज़हरीले कीड़े को अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी जो उससे भी खतरनाक और जानलेवा निकला. वहीं फ्लोरिडा मछली और वन्यजीव संरक्षण आयोग (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) के अनुसार, अमेरिका के फ्लोरिडा के जॉन पेनीकैंप कोरल रीफ स्टेट पार्क में चहलकदमी के दौरान एक विज़िटर की नज़र बेहद अजीबोगरीब चीज़ पर पड़ी. वो था मुंह में कीड़े को पकड़े मृत पड़ा सांप.

ज़हरीले सेंटीपीड को खाने के बाद सांप की मौत

वन्यजीव अधिकारियों ने कहा है कि ये खोज रिम रॉक प्रजातियों के लिए किसी भी प्रकार का पहला भोजन रिकॉर्ड है. 2015 से ही ये प्रजाति वहां कभी नहीं देखी गई थी. जांच के बाद पाया गया कि दुर्लभ नाग की मौत का कारण जहर ही है जो उसे सेंटीपीड कीड़े को खाने के दौरान मिला. एफडब्ल्यूसी ने कहा कि ताज वाले सांप में आमतौर पर सेंटीपीड के जहर से लड़ने की क्षमता होती है (Crowned snakes are usually immune to the venom of centipedes), लेकिन लगता इस बार इन दोनों के आमना-सामना होने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया. कुछ ऐसा गलत हुआ होगा जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता. रॉक प्रजाति जीव के निवास स्थान के बारे में बताती है, जो अमूमन चूना पत्थर में मलबे, चट्टानों या गुहाओं के नीचे रहते हैं और औसतन 7 से 9 इंच लंबाई में बढ़ते हैं.

