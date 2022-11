बैग में पैक हो थी गई बिल्ली, एयरपोर्ट की एक्स रे मशीन में आई फोटो, तो हैरान रह गए अधिकारी

X-ray discovers cat trapped inside bag: किसी भी देश में एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद चाक चौबंद होती है. ऐसे में कोई भी इस सुरक्षा घेरे को मात नहीं दे सकता है. खासकर एयरपोर्ट पर लगी एक्स रे मशीन की नजरों से बच निकलना बेहद मुश्किल काम होता है. अमेरिका में इस मशीन की वजह से एक बिल्ली की जान बच गई. दरअसल ये बिल्ली एक पैसेंजर के बैग में गलती से पैक हो गई थी. गनीमत ये रही कि आखिरी मौके पर एक्सरे मशीन ने बैग में बैठी बिल्ली की तस्वीर ले ली. लिहाजा बिल्ली की जान बच गई.

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये घटना न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट की है. गेट पर जैसे ही अलार्म बजा अधिकारियों ने एक्स रे मशीन को चेक किया. बैग में बिल्ली को देखकर अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ कि वो जिंदा है. तुंरत बैग खोला गया. बैग के ऊपरी हिस्से में बिल्ली बैठी थी. अगर इस बिल्ली की फोटो इस मशीन में नहीं आती तो फिर इसकी जान सकती थी.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022