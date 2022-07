पहली नज़र में समझ बैठेंगे अमेरिका का नियाग्रा फॉल, लेकिन शुद्ध देसी है ये खूबसूरत झरना !

प्राकृतिक सुंदरता के आगे कभी कोई ऑर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं टिक सकती. पेड़, पहाड़, और पानी इनके संयोजन से बनने वाली हर जगह इतनी खूबसूरत होती है कि उसे एक बार देख लें तो बार-बार वहां जाने उसे देखने और आंखों में बसा लेने का मन करने लगेगा. जो लोग नेचुरल ब्यूटी वाली जगहों की तलाश में विदेश भ्रमण पर जाना पसंद करते हैं उन्हें एक बार अपने हिन्दुस्तान की सरज़मीं पर घूमना चाहिए जो वाकई यहां कि खूबसूरती से वंचित रह जाते हैं. दक्षिण भारत ऐसे ढेरों जलप्रपातों से भरा पड़ा हैं जिसे देखने से आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा.

ट्विटर पर @ErikSolheim के शेयर किए गए एक खूबसूरत जलप्रपात का वीडियो देख आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा. पहली नज़र में इसे अमेरिका का नियाग्रा फॉल समझने वालों के लिए बता दें कि ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग फॉल है, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती मॉनसून में ऐसी हो जाती है बार-बार जाने को मन करेगा. वीडियो 18 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले. और 85 हज़ार के पार लाइक्स मिले हैं.

भारत में भी है प्राकृतिक सुंदरता की खान

नार्वे के पूर्व राजनयिक @ErikSolheim ने वीडियो शेयर करने के साथ इसे कैप्शन दिया ‘यह नियाग्रा फॉल्स नहीं है. यह जोग जलप्रपात है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है’. इस जलप्रपात को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फॉल कहा जाता है जो बारिश के पानी पर निर्भर रहता है. यानि मॉनसून सीज़न जोग फॉल को देखने जाने का सबसे अच्छा वक्त है. यही वजह है कि मॉनसून की दस्तक के साथ पानी की शानदार धारा ने इसे कमाल की खूबसूरती को और निखार दिया है. जिसे देखने दूर-दूर से लोग आना पसंद करते हैं. हालांकी मुमकिन है कि किसी और मौसम में जाने पर यहां का नज़ारा वैसा नहीं दिखेगा जैसा कल्पना कर आप जाएंगे. वजह है कि बारिश के पानी पर इस फॉल की निर्भरता.

This is not Niagara Falls…

This is Jog Falls, located in Shimoga district of Karnataka, India🇮🇳

pic.twitter.com/1C1ohXFsCn

— Erik Solheim (@ErikSolheim) July 10, 2022