पापा की उम्र के शख्स पर फिदा है 26 साल की हसीना, दुनिया के सामने खोले लव लाइफ के राज़ !

प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, न ही प्यार किसी मजहब को देखकर होता है. इस बात का यकीन अगर नहीं होता है तो उन जोड़ियों की ओर देखिए, जो दिखने में बेमेल हैं लेकिन एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं. ऐसी ही जोड़ियों में से एक हैं ब्रिटेन में रहने वाले जेसिका (Jessica Hocking) और उनके ब्वॉयफ्रेंट डेरमोट मरे (Dermot Murray) . इनकी उम्र (26 Years old Girl has 58 Years Old Boyfriend) में भले ही अच्छा-खासा गैप हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी खुशहाल है.

26 साल की जेसिका लिंकनशायर में रहती हैं और वे पिछले 10 महीने से 58 साल के डेरमोट मरे को डेटकर रही हैं. खुद जेसिका का कहना है कि उम्र के इस अंतर की वजह से लोग उनका रिश्ता समझ नहीं पाते और उन्हें बाप-बेटी समझ बैठते हैं. वैसे अब उनकी सगाई भी होने जा रही है और वे अपनी ज़िंदगी एक साथ जीना चाहते हैं.

यूं हुई मुलाकात और प्यार

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक जेसिका और डेरमोट की मुलाकात फरवरी, 2021 में हुई थी. उस वक्त जेसिका ने नहीं सोचा था कि वो डेरमोट के साथ किसी रिश्ते में आ सकती हैं. जेसिका की मुलाकात डेरमोट से एक महिला दोस्त के ज़रिये हुई थी, जो जेसिका के साथ काम करती थी. धीरे-धीरे मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और दोनों ने अप्रैल में अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया. वो बात अलग है कि उम्र के अंतर की वजह से वे इसे दुनिया के सामने नहीं ला पाए.

शानदार है लव लाइफ

अक्सर छोटी उम्र के पार्टनर होने के बाद लोगों को मानसिक स्तर न मिलने और शारीरिक तौर पर फिट न होने की समस्या होती है, लेकिन जेसिका बताती हैं कि उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बतौर ब्वॉयफ्रेंड डेरमोट काफी केयरिंग हैं और वे शारीरिक तौर पर फिट भी हैं. उनका रिश्ता भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन इससे उनकी लव लाइफ और रोमांस पर कोई असर नहीं पड़ता. हालांकि जेसिका की मां खुद डेरमोट से सिर्फ 4 साल बड़ी हैं, लेकिन उन्हें बेटी के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है. पहले वे अपने रिश्ते को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने से बचती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सबके सामने स्वीकार कर ही लिया.

