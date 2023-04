गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने बेसबॉल मैच के बीच अंगूठी लेकर स्टेडियम पहुंच गया प्रेमी, लेकिन फेल हो गया सारा प्लान

प्यार करने वाले अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं. जिससे प्यार करते है उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए लोग क्या नहीं करते. लंबे अफेयर के बाद भी जब बात उसे रिश्ते में बांधने की आती है तो उस पल को लोग सबसे खास और नायाब बनाने चाहते हैं. गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए हर शख्स कुछ ऐसे तरीके अपनाना चाहता है जो बाकियों से जुदा हो और प्रेमिका के दिल को सीधे छू जाए. ऐसी ही एक कोशिश के चक्कर में युवक को हथकड़ी लग गई. लेकिन प्यार मुकम्मल हो गया.

एक युवक ने बेसबॉल मैच के दौरान स्टेडियम से ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का अनोखा आईडिया निकाला. लेकिन जैसे ही उसने प्रेमिका को प्रपोज़ किया, तुरंत बाद सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आ धमके और शख्स को पकड़कर हथकड़ी पहना दी. फिर उसे खींचकर बाहर भी निकाला. वायरल वीडियो ट्विटर अकाउंट ricasushi पर रिकार्डो जुआरेज नाम के यूज़र ने शेयर किया. हालांकि ट्विटर पर भी इसे शेयर किया गया जहां. जिसे 11 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

मैच के बीच स्टेडियम में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज

वायरल वीडियो में स्टेडियम में मैच नजर आ रहा है. तभी एक शख्स दौड़ता हुआ स्टेडियम पहुंचा और घुटनों के बल बैठ कर हाथ में अंगूठी निकालें दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने लगता है. जिसे देखकर पब्लिक भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसका हौसला बढ़ाती सुनी जा सकती है. लेकिन प्रेमिका स्टेडियम में जाकर अंगूठी पहनती उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स शख्स पर लपक पड़े और उसे हथकड़ी पहना दी. कई गार्ड्स ने उसे खींचकर स्टेडियम के बाहर निकाला. हालांकि उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था. बल्कि वो तो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया. क्योंकि वो प्रपोजल के लिए जो अनोखापन चाहता था वो हो चुका था.

