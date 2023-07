इत्ती सी उम्र में घूम ली आधी दुनिया! बड़े-बड़ों के लिए जो है सपना, वो जी रही है 'पापा की परी'

दुनिया का सफर करना हर किसी का सपना होता है. कई लोग इस शौक को पूरा करने के लिए घर-बार तक छोड़कर निकल जाते हैं. लेकिन हर किसी के लिए यह संभव नहीं. एक तो दुनियाभर के जंजाल और ऊपर से घूमने के लिए पैसे तो चाहिए ही. मगर भारतीय मूल के एक शख्‍स ने अपनी बेटी के साथ ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे. उन्‍होंने अपनी 10 साल की बेटी के साथ 50 से ज्‍यादा देशों की यात्रा कर डाली. उनका शौक है कि ज्‍यादातर मुल्‍कों में वह अपनी बेटी को लेकर जाएं और दुनिया दिखाएं.

आप जानकर और भी हैरान होंगे कि इस बच्‍ची ने एक भी दिन स्‍कूल मिस नहीं किया. यहां तक‍ क‍ि कई बार इसे एयरपोर्ट से ही स्‍कूल जाना पड़ा है. हम बात कर रहे अद‍ित‍ि त्रिपाठी की. अद‍ित‍ि के पिता दीपक एक अकाउंटेंट हैं. जब भी मौका मिलता है वह पत्‍नी अव‍िलाशा और अपनी बेटी को लेकर टूर पर निकल पड़ते हैं. यूरोप के अध‍िकांश देशों में जा चुके हैं, यहां तक क‍ि मलेश‍िया और थाइलैंड का ट्रिप भी किया है. दक्ष‍िण पूर्व लंदन में रह रहे दीपक ने बताया कि वह चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्‍छी तरह से दुनिया घूमे लेकिन श‍िक्षा पीछे न छूट जाए, इसका ख्‍याल रखते हैं. इसीलिए अक्‍सर छुट्टियों के समय ही टूर प्‍लान करते हैं.

We hiked to the summit of England’s highest and the UK’s third highest mountain, Scafell Pike. Unlike Ben Nevis & Snowdon, I found this more challenging. We couldn’t spend more than 20 minutes at the summit due to bad weather. Three peaks completed. Proud of you @AditiFoxfield pic.twitter.com/0GVA3LiNmD

— Deepak Tripathi (@deepsnroses) September 13, 2021