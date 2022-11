टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा गंदा है आपके हाथ में मौजूद फोन, चिपके रहते हैं हज़ारों बैक्टीरिया !

Do You Know About Phone Hygiene: हमारी ज़िंदगी में पिछले एक दशक में मोबाइल फोन ने अपनी जगह इतनी अहम बना ली है कि लोगों के हाथ में हर वक्त आप फोन देख सकते हैं. चाहे कहीं घूमने जाना हो, खाना बनाना हो, घर में हों या फिर सोने से पहले, फोन हमेशा ही हाथों में चिपका ही रहता है. ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर वक्त आपके हाथ में रहने वाले फोन में कितने बैक्टीरिया रहते हैं? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं चौंकाने वाली सच्चाई.

आप अपने हाथों की और आसपास की चीज़ों की सफाई का खूब ख्याल रखते होंगे, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि आपके हाथों में हर वक्त रहने वाला फोन (How Dirty is Your Phone) ही सबसे ज्यादा गंदा है. एक स्टडी के मुताबिक फोन पर टॉयलेट सीट से भी 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हम अपने हाथों को साफ रखने के बाद भी इतने जर्म्स को अपने फोन के ज़रिये हाथों में ट्रांसफर कर लेते हैं.

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है फोन !

कोरोनाकाल में लोगों ने हाथ धोने और साफ-सफाई का पाठ सीखा था. वे हाथों में बैक्टीरिया न रह जाएं, इसलिए इसे बार-बार सैनेटाइज़ भी करते थे, लेकिन महामारी जाने के बाद एक बार फिर लोगों की आदतें वैसे ही हो गईं. जो चीज़ हमारे हाथों से जर्म्स और बैक्टीरिया खत्म नहीं होने देती है, वो है हमारा मोबाइल. एक स्टडी के मुताबिक टीनएजर्स के मोबाइल पर कम से कम 17 हज़ार बैक्टीरिया होते हैं, जो एक आम टॉयलेट सीट से भी 10 गुना ज्यादा है. हम हज़ारों बार अपने फोन छूते हैं और फिर उसी हाथ को मुंह पर लगा लेते हैं. ऐसे में इंफेक्शन का खतरा बना रहता है.

कैसे साफ रख सकते हैं मोबाइल ?

इस गंदगी को दूर करने का तरीका भी बताया गया है और कहा गया है कि अगर अपने फोन को डिसइंफेक्टेंट वाइप से काफ किया जाए, तो इससे बचा जा सकता है. हालांकि बार-बार एल्कोहॉल फोन की स्क्रीन पर रगड़ने से इसका डिस्प्ले खराब कर सकता है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसदी डिसइंफेक्टेंट फोन का स्क्रीन साफ करने के लिए सुरक्षित होते हैं, ऐसे में इनसे फोन का स्क्रीन साफ करते रहना चाहिए.

