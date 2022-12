शादी और बच्चे पैदा करने से दूर भाग रहे हैं इस देश के युवा! हैरान कर देने वाली है वजह

South Korea Marital Problems: सोशल मीडिया पर इस वक्त शादी-ब्याह से जुड़े हुए तमाम वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमारे देश में वेडिंग सीज़न चल रहा है. यहां हर साल सैकड़ों-हज़ारों शादियां होती हैं, जिसका सबूत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन दुनिया के एक ऐसा भी देश है, जहां युवा शादी करने को ही नहीं तैयार हो रहे हैं. बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती जन्म दर, उम्रदराज़ होती जनसंख्या जैसे तमाम मुद्दे आपने सुने होंगे लेकिन दक्षिण कोरिया में सरकार के सामने बड़ा मुद्दा ये है कि यहां का मैरिटल रेट सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है.

हमारे देश में जहां बढ़ती हुई जनसंख्या बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं दक्षिण कोरिया में लोग शादी (Youth do not Want to Marry) के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं. अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 28 सालों में इस देश का हर दूसरा युवा अविवाहित होगा. शादी की उम्र निश्चित करना सरकार के हाथ में होता है लेकिन लोगों को शादी के लिए तैयार कोई नहीं कर सकता. चलिए, आपको बताते हैं कि आखिर साउथ कोरिया में लोगों का दिल शादी से क्यों उठ चुका है.

शादी ही नहीं कर रहे हैं युवा

साउथ कोरिया के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक साल 2021 में यहां सिंगल लोगों की संख्या करीब 7.2 मिलियन यानि 72 लाख पहुंच गई थी. साल 2000 में ये अनुपात 15.5 फीसदी था , जो 2050 तक लगभग 40 फीसदी तक बढ़ जाएगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक यहां सिंगल लोगों की संख्या हर 5 में से 2 हो जाएगी. कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साउथ कोरिया में 18.8 फीसदी कपल्स की शादी 5 साल से भी कम टिकी, जबकि 17.6 फीसदी जोड़े 30 साल या उससे ज्यादा वक्त तक साथ रहे. अब लोग यहां परिवार के बजाय अकेले रहना पसंद कर रहे हैं.

आखिर क्यों नहीं करना चाहते शादी?

अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को शादी से ऐसी क्या चिढ़ है, जो वे अकेले रह रहे हैं? दरअसल इस देश की धीमी अर्थव्यवस्था लोगों को ज़िम्मेदारी से दूर कर रही है. युवा शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है और वे बढ़े हुए खर्च नहीं उठा सकते. वहीं 12 फीसदी शादीशुदा जोड़ों को कहना है कि बच्चों को पालना उनके लिए बोझ ब चुका है. 25 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जो अपने लिए या तो पार्टनर ढूंढ नहीं सके या फिर उन्हें इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती.

