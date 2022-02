महिला की शक्ल पर मत जाइए, खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा है दिलचस्प राज़ !

Secret Behind Youthful Looks: कुछ लोगों को देखने के बाद उनकी असल उम्र का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है. कुछ ऐसा ही है फ्रांसिया एच. पेना (Francia H. Peña) के साथ, जिसकी शक्ल देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. लाख कोशिश के बाद भी उन्हें पता ही नहीं चलता कि फ्रांसिया उम्र के किस पड़ाव पर हैं. आखिर ऐसा क्या राज़ है उनके जवां लुक्स (Secret of Young Looks) का ?

खुद फ्रांसिया ने TikTok पर अपने अकाउंट से ये बात बताई है कि लोग उन्हें देखकर उनकी उम्र कुछ नहीं तो 20 साल कम बता देते हैं. लंबे-घुंघराले बाल और हल्के मेकअप में फ्रांसिया काफी सुंदर दिख रही हैं और उन्होंने बताया कि लोग उन्हें देखकर कनफ्यूज़ हो जाते हैं कि वे कोई 24-25 साल की लड़की हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

भोली सूरत के पीछे है अलग ही सच्चाई

फ्रांसिया को देखकर लोग भले ही उन्हें 30 साल के कम समझते हों, लेकिन असल में फ्रांसिया की उम्र इससे कहीं ज्यादा है. वे एक बेटी की मां हैं, जो बड़ी हो चुकी है. उनकी उम्र 46 साल है, लेकिन खुद को उन्होंने इतना मेनटेन कर रखा है कि कोई बामुश्किल ही उन्हें 27 साल बता पाएगा. टिकटॉक क्लिप में गर्मियों की ड्रेस पहनकर खड़ी फ्रांसिया का मेकअप और उनकी ड्रेस उन्हें खूब कॉम्प्लीटमेंट कर रही है और लोगों को भ्रम में डाल रही है.

लोगों का दिमाग चकराया

फ्रांसिया की इस पोस्ट को अब तक करीब 7 लाख लोग देख चुके हैं. उन्हें फॉलो करने वाले 73000 लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि फ्रांसिया 46 साल की हैं. एक यूज़र ने लिखा – सच में मुझे लगा कि वे 26 साल की हैं. एक अन्य यूज़र ने कहा कि उन्हें फ्रांसिया 25 साल की लग रही हैं. बहुत सारे लोगों ने उनसे उनके यंग लुक्स का सीक्रेट भी पूछ डाला, हालांकि वे इसके बारे में कुछ खास नहीं बताती हैं. उनका कहना है कि वे सामान्य ज़िंदगी ही जीती हैं.

