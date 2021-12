Viral : जादुई चटाई पर उड़ता दिखा अलादीन, कभी सड़क तो कभी पानी पर दिखाया करतब !

बचपन में अलादीन (Aladdin seen in Dubai) और उसकी तिलिस्मी ताकतों (Magical Stories of Aladdin) की तमाम कहानियां आपने और हमने सुनी हैं. कहीं भी जाना हो तो अलादीन अपनी जादुई चटाई (Magical Carpet) पर बैठकर फटाफट पहुंच जाता है. ये तो कहानी की बात हुई, लेकिन इस वक्त सच में अलादीन दुबई की सड़कों पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. लोगों का दिमाग इस नज़ारे को देखकर घूम रहा है.

YouTube चैनल पर ये वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं कि आखिर कोई कैसे एक चटाई पर उड़ (Man floats on magical carpet) रहा है. RhyzOrDie नाम के शख्स ने ये वीडियो शेयर (Viral Video on Social Media) किया है, जिसमें अलादीन के गेट अप में सजा हुआ आदमी सनसनाता हुआ एक चटाई पर उड़ा जा रहा है. सड़क पर उसे देखने वाले लोग दंग रह जा रहे हैं और कई लोग तो उसका वीडियो भी बनाने में जुटे हुए हैं.

कभी ज़मीन तो कभी पानी पर करतब

वीडियो में दिख रहा ये शख्स खुद यूट्यूबर RhyzOrDie ही हैं, जो इंटरनेट पर लोगों का दिमाग चकरा रहे हैं. वे अरेबियन नाइट्स थीम के कंटेंट क्रिएट करते हैं. इसी कड़ी में उन्होंने मैजिक कार्पेट का ये वीडियो डाला है. उन्होंने खुद अलादीन के कपड़े पहन रखे हैं. सफेद और सुनहरी पगड़ी के साथ एक गाउन पहने हुए वे जादुई चटाई पर उड़ते हुए दिख रहे हैं. उन्हें ज़मीन से थोड़ा ऊपर उड़ते हुए देख लोग हैरान रह जा रहे हैं. इतना ही नहीं वे पानी पर भी अपनी जादुई चटाई के सहारे उड़ते हुए दिख रहे हैं. ये वीडियो वाकई अद्भुत है.

कैसे किया कारनामा ?

लोगों को इतना अचंभित करने के बाद यूट्यूबर ने अपना राज़ खोलते हुए बताया है कि उन्होंने PVC पाइप फ्रेम को एक इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग बोर्ड पर फिक्स किया और फिर उसके ऊपर पर एक चटाई लगा दी. इस तरह से एक ऑप्टिकल एल्यूज़न क्रिएट करते हुए उन्हें जादुई चटाई बनाई है. पानी के लिए बनाई गई चटाई के नीचे ई-फॉइल बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो दरअसल सर्फबोर्ड जैसा होता है. उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि उनके पास तारीफ के लिए शब्द ही नहीं हैं.

