YouTuber MrBeast का ये चैलेंज लेकर आप भी कमा सकते हैं 7 लाख का इनाम, कई लोग जीत चुके है प्राइज, पढ़िए खबर!

प्राइज मनी (Prize Money) के तौर पर मोटी रकम जीतने के लिए अक्सर लोग कई बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. अगर एक चैलेंज (Challange) पूरा कर आपको भी 7 लाख रूपए (7 Lakhs Money) कमाने का मौका मिलेगा तो आप भी जानना चाहेंगे ना कैसे ? हम आपको बताते हैं. मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट (YouTuber MrBeast) एक बार फिर एक चैलेंज लेकर आए हैं, जिसके बाद से वो चर्चा में हैं. जो चैलेंज पूरा करने में कामयाब होगा उसे 10 हजार अमेरिकी डॉलर यानी करीब सात लाख रुपये मिलेंगे. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस चैलेंज के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है.अमेरिकन यूट्यूबर का असली नाम Jimmy Donaldson है और उन्होंने एक वीडियो अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. 14 मिनट के इस वीडियो को 30 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. मिस्टर बीस्ट के इस वीडियो का टाइटल है 'क्या आप सांपों के बीच बैठ सकते हैं?' (Would You Sit In Snakes For $10,000?). इस वीडियो के अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. चैलेंज यही है कि जो 30 सेकेंड तक सांपों के साथ बैठता है उसे 10 हजार अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. दावा किया जा रहा है कि कई लोग इसे पूरा कर पैसे कमा चुके हैं. यूट्यूब पर शेयर किए गए विडियो में दिख रहा है कि कई लोगों ने मिस्टर बीस्ट के स्टंट को पूरा किया और उन्हें इनाम मिल गया. हालांकि हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं.इसके अलावा कटेंस्टेंट और भी कई जहरीले जीव जंतुओं के साथ बाथटब में बैठे दिख रहे हैं. दरअसल, ऐसे कई रियालिटी शो हैं, जिनमें कंटेस्टेंट्स अजीबो-गरीब चुनौतियों का सामना करते दिखते हैं. इसके साथ ही MrBeast भी ऐसे अजीबोगरीब वीडियोड पोस्ट करते रहते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 5.97 करोड़ सबस्क्राइबर्स हैं.