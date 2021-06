महीनों से एंकर को नहीं मिली थी सैलरी, Live बुलेटिन में रोकर दुनिया को बताई चैनल की असलियत

लाइव न्यूज़ बुलेटिन में एंकर ने लगाए न्यूज़ चैनल पर गंभीर आरोप (Facebook- Kalimina Kabinda)

एंकर कबिन्दा कलिमिना (Kabinda Kalimina) ने न्यूज़ चैनल की सच्चाई दर्शकों के सामने लाने के बाद कहा "हां मैंने लाइव टीवी पर ऐसा किया, सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर पत्रकार बोलने से डरते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्रकारों को बोलना नहीं चाहिए." उनका वीडियो वायरल हो रहा है. News18Hindi

अक्सर आप न्यूज़ चैनलों (News Channels) पर होने वाली तड़कती-भड़कती बहस से जुड़े वीडियो देख ही लेते होंगें. जहां कोई न कोई मेहमान कुछ ऐसा कह जाता है जो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो जाता है. कई बार पत्रकारों का वीडियो भी वायरल हो जाता है. जैसे पाकिस्तानी एंकर्स के बीच लड़ाई का वीडियो कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा था. अब हाल ही में ज़ाम्बिया (Zambia) के एक टीवी चैनल के होस्ट का वीडियो खूब बवाल मचा रहा है.

दरअसल, यह वीडियो ज़ाम्बिया के चैनल केबीएन टीवी (KBN TV) के एंकर कबिन्दा कलीमिना (Kabinda Kalimina) का है. जिन्होंने न्यूज़ बुलेटिन (News Bulletin) पढ़ने की शुरुआत तो रोज की तरह ही की लेकिन अचानक कुछ ऐसा कह दिया कि चैनल में मौजूद सभी कर्मी और चैनल के दर्शक चौंक गए.



क्या है पूरा माजरा?

जानकारी के मुताबिक एंकर ने लाइव न्यूज़ बुलेटिन (News Bulletin) के दौरान इमोशनल होकर अपना दुःख जाहिर किया और चैनल के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगा दिए. उन्होंने ऑन एयर शो (On air show) में कहा कि खबरों से परे देवियों और सज्जनों, हम इंसान हैं. हमें वेतन मिलना चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से, KBN पर हमें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है... शेरोन और मेरे समेत अन्य सभी को भुगतान नहीं किया गया है. हमारे वेतन का भुगतान करना होगा."



इसके बाद एंकर का क्या हुआ?

इस घटना के तुरंत बाद बाद कलीमिना को न्यूज़ चैनल से हटा दिया गया. लेकिन उसके बाद भी कालीमिना को उनके किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ. चैनल से निकाले जाने के बाद उन्होंने फेसबुक पर अपना धमाकेदार वीडियो शेयर किया और लिखा, "हां मैंने लाइव टीवी पर ऐसा किया, सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर पत्रकार बोलने से डरते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्रकारों को बोलना नहीं चाहिए."



एंकर के समर्थन में आगे आये लोग

घटना के इस वीडियो को फेसबुक पर हजारों बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने केबीएन टीवी के कर्मचारियों के समर्थन में आवाज भी उठाई और मांग की कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाए.



चैनल ने एंकर को कहा- शराबी



केबीएन टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव (Chief Executive) कैनेडी माम्बवे (Kennedy Mambwe) ने फेसबुक पर एक बयान जारी कर कहा "केबीएन टीवी, मुख्य समाचार बुलेटिन के बजाए हमारे पार्ट टाइम प्रेसेंटर द्वारा शराब पीकर इस तरह का व्यवहार करने और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की वजह से स्तब्ध है" उन्होंने आगे इस बात की जानकारी भी दी कि किसी भी अन्य संस्थान की तरह केबीएन टीवी में सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी तरह अपनी शिकायत आगे रखने का प्रबंध है.

यहां तक कि चैनल ने कबिन्दा कलीमिना के इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा भी की और जनता से उनके चैनल पर हुए 'वन-नाइट स्टंट ऑफ फेम' (One night stunt of fame) का तिरस्कार करने का आग्रह भी किया.