‘Zombie Worms’ Discovered: वैज्ञानिकों ने ‘जोंबी कीड़े’ की खोज की है. जब इन कीड़े के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो वे हैरान रह गए. ये कीड़े समुद्र में गिराई गईं तीन मगरमच्छों की लाशों में एक को पूरी तरह से खा गए. ये कीड़े मगरमच्छ को ऐसे चट कर गए, उसका सिर्फ कंकाल ही बचा था. इस दृश्य ने वैज्ञानिकों को दंग कर दिया. उन्होंने 3 मृत मगरमच्छों को ओसियन स्टडी के लिए समुद्र में गिराया था.

क्या था वैज्ञानिकों का मकसद? : मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद यह जानना था कि मैक्सिको की खाड़ी में डेढ़ मील की गहराई पर इन मगरमच्छों की लाशों पर भूखे समुद्री जीव कैसे रिएक्ट करेंगे. एक मगरमच्छ का कुल वजन 38.9 किलोग्राम (85.8 पाउंड) होने के बावजूद, यह कीड़े उसे रेत के माध्यम से 30 फीट तक खींचने में कामयाब रहे, जैसा कि घसीटने के निशान से पता चलता है. जिस रस्सी से मगरमच्छ को बांधा गया था उसको भी इन कीड़ों ने काट दिया था.

आठ दिन बाद जब वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे जहां पर मगरमच्छों की लाशों को समुद्र में गिराया गया था. उन्हें समुद्र तल में उस जगह मगरमच्छ के आकार के गड्ढे के अलावा कुछ भी नहीं मिला. दूसरे मगरमच्छ की हड्डियां कुछ ही हफ्तों में साफ हो गईं. तीसरे मगरमच्छ को गहरे समुद्र में रहने वाले क्रस्टेशियंस ने खा लिया.

