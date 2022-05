Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: सिंह राशिवालों की आय और भाग्य मजबूत होगा, पढ़ें कर्क-कन्या का राशिफल

Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: अंग्रेजी कैलेंडर का पांचवा माह मई 01 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है. मई के पहले सप्ताह में कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

कर्क साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह सामान्यतौर पर फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी कम्युनिकेशन में सुधार होगा, जिससे आप घंटों एक-दूसरे से बातें करेंगे. रिश्ते में मजबूती आएगी. हालांकि विवाहितों के गृहस्थजीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है. ससुरालवालों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी से रहें और जरूरत पड़ने पर आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश करें. अभी आपको अपनी नौकरी में कुछ चुनौतियों से दो-चार होना पड़ सकता है. कुछ ऐसे काम भी होंगे, जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत होगी.

व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपको कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में बेहद अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपकी बुद्धि तेज होगी, जिससे आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत कमजोर रह सकती है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

सिंह साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. भाग्य के भरोसे काफी काम को हाथ में लेंगे, जिसका आपको फायदा भी मिलेगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन काफी अच्छा रहेगा. आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए यह सप्ताह काफी खास रहेगा, जो उनके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा. अपने प्रिय को प्यार करने का आनंद उठा पाएंगे. आय अच्छी होगी और भाग्य मजबूत होगा. आपका काम होने से आपकी साख मजबूत होगी और आपको जबरदस्त फायदा होगा.

अभी व्यापारियों को खुशी मिलेगी. आपके व्यापार में मुनाफा होगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत सिर चढ़कर बोलेगी और उसका आपको लाभ होगा. आप काफी अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनके लिए अच्छा समय है. उच्च शिक्षा में स्थिति मजबूत होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अच्छा है. अभी आपकी सेहत भी मजबूत होगी. यात्रा करने के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. विवाहितों का जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा. अभी एक-दूसरे के बीच आकर्षण और प्रेम भी बढ़ेगा. साथ मिलकर कोई बड़ा काम करने का विचार करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें. अभी आपका भाग्य मजबूत रहेगा, जिससे कामों में आपको सफलता मिलती जाएगी. इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास भी नहीं करना होगा. आपके मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी. लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी. हालांकि नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है.

व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने काम के लिए कुछ नई डील साइन करेंगे, जिसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. अभी आपके खर्चों में कमी आएगी. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उन्हें पढ़ाई में मजा आएगा. आपको कामयाबी मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी आपकी सेहत भी अच्छी होगी. स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियों से भी अब छुटकारा मिलेगा. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

