Saptahik Rashifal 08 May To 14 May 2022: बिजनेस में किसकी होगी उन्नति? पढ़ें कर्क, सिंह एवं कन्या का राशिफल

Saptahik Rashifal 08 May To 14 May 2022: मई माह का दूसरा सप्ताह आज 08 मई दिन रविवार से शुरु हो रहा है. मई के दूसरे सप्ताह में कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की लाइफ में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

कर्क साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. हालांकि विवाहितों को गृहस्थजीवन में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति की सामना करना पड़ सकता है. ऐसा स्वास्थ्य समस्या के कारण भी हो सकता है. ऐसे में आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह आनंददायक रहेगा. आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे. एक-दूसरे को और अच्छी तरह समझ पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आपको किसी से बेवजह बात नहीं करनी पड़ेगी. काम से काम रखना अच्छा रहेगा.

व्यापारी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है. ऐसे में आपको अपने काम को और अधिक ध्यान से करने की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुखद नतीजे मिलेंगे. इससे उन्हें खुशी मिलेगी और वे ज्यादा मेहनत करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है. ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. खान-पान पर ध्यान दें. यात्रा करने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. खासतौर पर सप्ताह के अंतिम दिन बहुत बढ़िया रहेंगे.

सिंह साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों के गृहस्थजीवन में थोड़ा तनाव रहेगा. अभी आपको काफी सावधानी से चलना होगा. जीवनसाथी की सेहत भी बिगड़ सकती है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को सुखद नतीजे मिलेंगे. आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को काम में मजा आएगा.

व्यापारियों को इस सप्ताह थोड़ा धैर्य रखकर आगे बढ़ना होगा. आपके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों की वजह से आपका नाम होगा. आय भी अच्छी रहेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें अभी जबरदस्त लाभ होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह के अंतिम दो दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह विवाहितों का गृहस्थजीवन खुशनुमा रहेगा. रिश्ते में प्रेम बरकरार रहेगा. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा, फिर भी रिश्ते में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें. सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी आय में बढ़ोत्तरी होगी. इसके साथ ही खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा, जिससे आप आर्थिक तौर पर इस सप्ताह काफी अच्छा महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के काम में तरक्की होगी. आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. इससे आपका मनोबल बढ़ेगा. कम्युनिकेशन का भी फायदा मिलेगा.

व्यापारी वर्ग को भी उनके काम में जबरदस्त सफलता मिलेगी. आप अपने काम को एंजॉय करेंगे. हालांकि सरकार से जुड़े मामलों में कुछ परेशानी हो सकती है. अपना टैक्स समय पर चुकाएं और कोई गलत कार्य ना करें. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखती, लेकिन किसी छोटी-मोटी बीमारी को नजरंदाज न करें. खान-पान का भी ध्यान रखें. यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

