Saptahik Rashifal 15 May to 21 May 2022: इस सप्ताह किसे मिलेगा बड़ा पद? पढ़ें कर्क, सिंह और कन्या का राशिफल

Saptahik Rashifal 15 May to 21 May 2022: मई 2022 का तीसरा सप्ताह आज 15 मई दिन रविवार से प्रारंभ हो गया है. मई के इस तीसरे सप्ताह में कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं कर्क, सिंह और कन्या के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope).

कर्क साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह कर्क राशि के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. परिवार के किसी बुजुर्ग की बिगड़ती हुई सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है. उनको सांत्वना देने से उनकी स्थिति में सुधार होगा, इससे आपको भी काफी खुशी मिलेगी. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को रिश्ते में समझदारी का एहसास होगा. आप अपने रिश्ते को लेकर संजीदा रहेंगे और एक-दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे. विवाहितों का गृहस्थ जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी होगा. अगर आप व्यापारी हैं, तो निवेश के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे काम कर सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. मेहनत के साथ काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. जहां तक हो सकें अपने काम से काम रखें और विरोधियों पर नजर रखें. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे. इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और वे अन्य विषयों की ओर भी ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि आपको खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य उत्तम रहेगा.

सिंह साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, फिर भी विवाहितों के गृहस्थ जीवन में तनाव बना रहेगा, इसलिए शांति से काम लेना ही आपके लिए अच्छा होगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. अभी आपके बीच रोमांस भी होगा और एक-दूसरे से भविष्य के बारे में विचार-विमर्श भी करेंगे. सप्ताह की शुरुआत में ट्रैवलिंग के जरिए अपने मन को शांत रख पाएंगे. कुछ नया काम करेंगे. काम के सिलसिले में जबरदस्त नतीजे मिलेंगे. आपका तेज दिमाग और कार्यकुशलता आपको आगे रखेगी. आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है.

व्यापारियों को अभी थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि अभी परेशानी बढ़ सकती है. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में आनंद आएगा. वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका उन्हें फायदा भी मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. कोई बड़ी समस्या भी नहीं दिखती. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

कन्या साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि के लोग सप्ताह के मध्य में आप किसी यात्रा पर होंगे और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करेंगे. सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार में समय बिताएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे. विवाहितों का गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. रिश्ते में प्यार और रोमांस बना रहेगा. आप एक-दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों के बीच झगड़ा ना हो.

नौकरीपेशा लोगों को काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपकी मेहनत सिर चढ़कर बोलेगी. व्यापारी वर्ग को भी अपना काम आगे बढ़ाने का फायदा मिलेगा. वे चाहेंगे तो अपने काम को और आगे बढ़ा पाएंगे और कुछ नया काम जोड़ पाएंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी आपको पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे. सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा क्योंकि गलत भोजन से सेहत बिगड़ सकती है. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य उत्तम रहेगा.

