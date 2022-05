Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: मीन राशिवालों का प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, पढ़ें मकर-कुंभ का राशिफल

Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: अंग्रेजी कैलेंडर का पांचवा माह मई 01 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है. मई के पहले सप्ताह में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

मकर साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. आपके पारिवारिक जीवन और सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. हालांकि हिम्मत रखने से सब काम बनेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. आपके बीच काफी प्यारी-प्यारी बातें होंगी और आप एक-दूसरे की बातों में ही खोए रहेंगे. विवाहितों के गृहस्थजीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक तनाव का असर आपके रिश्ते पर भी देखने को मिलेगा. ऐसे में आपको जल्द से जल्द तनाव को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए.

नौकरीपेशा लोगों के काम में तेजी आएगी, लेकिन कोई आप पर झूठे आरोप लगा सकता हैं, इसलिए पूरी तरह से सावधान रहें. अपने काम में सतर्क रहें. आपके काम में कोई गलती ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपके बिजनेस पार्टनर की सेहत बिगड़ने से वह काम पर ध्यान कम दे पाएंगे, जिससे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी. विद्यार्थियों की बात करें, तो वे पढ़ाई को लेकर बहुत खुश होंगे. अभी उन्हें अपनी पढ़ाई में मजा आने लगेगा, जाहिर है इससे आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. अभी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. हालांकि आपको ध्यान रखना होगा. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम रहेगी.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. आप निरंकुश होकर अपने प्यार में आगे बढ़ेंगे, जबकि ऐसा करना अच्छा नहीं है. थोड़ा संयम रखें. विवाहितों का गृहस्थ जीवन उतार-चढ़ाव के बीच गुजरेगा. आपके रिश्ते में तनाव और झड़प की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है. सप्ताह की शुरुआत ही यात्रा से हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि इस पर ज्यादा खर्च ना हो. हो सके तो यात्रा न करने का प्रयास करें क्योंकि इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है.

व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत ध्यान से चलने वाला है. अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपकी एक गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है. नौकरीपेशा लोग अपने काम में मेहनत करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सपोर्ट नहीं मिलेगा. ऐसे में उम्मीद का दामन ना छोड़ें. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एकाग्रता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. अपने दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाएं क्योंकि उनकी वजह से पढ़ाई में रुकावट आएगी. स्वास्थ्य की बात करें, तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आएगी. आप बीमार पड़ सकते हैं. किसी बात को लेकर कशमकश में रहेंगे. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

मीन साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव से आपको परेशानी हो सकती है. आपके परिवार में भी किसी बात को लेकर विवाद जन्म ले सकता है. कोई प्रॉपर्टी भी इसकी वजह बन सकती है, इसलिए बेहद सावधानी से मामले को समझकर ही कोई कदम उठाएं. विवाहित लोग अपने गृहस्थजीवन से बहुत खुश नजर आएंगे. आपके रिश्ते में रोमांस और अपनापन के साथ ही प्रेम और समझदारी भी बढ़ेगी, जो इस रिश्ते के लिए आवश्यक होगी. इससे आप खुश नजर आएंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने प्रिय को अपने परिवार वालों से मिलवाने में कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि नतीजे उतने अच्छे ना आएं, इसलिए थोड़ी शांति और धैर्य से काम लें.

अभी आपके खर्चों में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है और बिजनेस कर रहे लोग तो बेहतरीन समय का आनंद उठाएंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है. किसी तरह की चोट लगने के योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें. यात्रा के उद्देश्य से यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

