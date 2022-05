Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: मिलेगा जॉब का ऑफर, पढ़ें मकर, कुंभ और मीन का राशिफल

Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: मई 2022 का चौथा सप्ताह आज 22 मई रविवार से शुरु हो गया है. मई के इस चौथे सप्ताह में मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों की लाइफ में कई तर​ह के बदलाव होने वाले हैं. आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन का साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope).

मकर साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के लोगों के लिए अभी थोड़ी परेशानी तो हो सकती है, लेकिन पारिवारिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें और अपने काम से मतलब रखें. इसी से आपको सफलता मिल पाएगी. विवाहितों के गृहस्थ जीवन से तनाव कम होगा, लेकिन जीवनसाथी की सेहत बिगड़ सकती है. विवाह के इच्छुक लोगों के उपयुक्त साथी की तलाश अभी पूरी हो सकती है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और अपने प्रिय को पूरी तवज्जो देंगे. अगर आप व्यापारी हैं, तो इस समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. कुछ नए लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे, जो आपके काम आएंगे. यात्रा से भी आपको लाभ होगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है. अभी आपके हाथ में कोई नया ऑफर आ सकता है और इस कारण आप अपनी नौकरी भी बदल सकते हैं. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई के अच्छे नतीजे मिलेंगे. सफलता से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. हालांकि कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के लिए यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन खुशनुमा रहेगा. आप अपने रिश्ते को लेकर काफी सावधानी बरतेंगे और अपने जीवनसाथी को खुश रखने की कोशिश करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. आप अपने परिवार वालों से उन्हें इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं. आप और उनके साथ वक्त भी बिताएंगे. अभी आपकी आय भी अच्छी होगी. आपको कहीं से पैसे मिलेंगे. इतना ही नहीं आपने जो इंवेस्टमेंट किया था, उससे भी अभी आपको लाभ होगा. आप खुशी-खुशी अपने कई काम बनाने में सफल रहेंगे.

नौकरीपेशा लोग अपने काम में आगे बढ़ेंगे और अपने काम से समय निकाल करके पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. आपको गवर्नमेंट से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है या कोई सरकारी टेंडर भी आपके नाम निकल सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा. इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ ना गवाएं अन्यथा परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती. आपकी सेहत में भी सुधार होगा और समस्याओं में कमी आएगी. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

मीन साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. अभी आपके अंदर रौब बढ़ेगा, जो आपके रिश्ते और खासतौर से दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए सावधानी रखें. प्रेम जीवन बिता रहे लोग खुश नजर आएंगे. जीवन के मूल्यों को समझकर आप अपने प्रिय की वैल्यू को भी समझ पाएंगे. भाई बहनों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोग अपने काम से खुश नजर आएंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी साथ आएंगी. इनसे आपको सावधानी से निपटना होगा. सप्ताह की शुरुआत में आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी, जबकि सप्ताह के मध्य में आपके खर्चों में बढ़ोत्तरी के आसार भी नजर आ रहे हैं. सप्ताह के अंतिम दिनों में आप खुद पर ज्यादा ध्यान देंगे और अपनी पर्सनेलिटी को

इंप्रूव करने पर भी आपका ध्यान होगा.

नए-नए कपड़े और कुछ नई चीजें खरीद कर ला सकते हैं. बिजनेस कर रहे लोगों को कुछ व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि इसका सामना करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी आपको ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपको एकाग्रता बढ़ानी होगी. मेडिटेशन करने से आपको फायदा हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी हो सकती है. पाचन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में अपने खान-पान का ध्यान रखें और दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें.

