Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: मेष राशिवालों की लव लाइफ में टेंशन बढ़ेगी, पढ़ें वृष-मिथुन का राशिफल

Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: अंग्रेजी कैलेंडर का पांचवा माह मई 01 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है. मई के पहले सप्ताह में मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

मेष साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में तनाव देखने को मिल सकता है. आपको किसी की बुरी नजर लग सकती है. परिणामस्वरूप आपके रिश्ते में बाधाएं आ सकती हैं. यदि आप विवाहित हैं, तो अभी आपको अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए. अभी आपके खर्चों में भी अचानक बढ़ोतरी होगी, जो आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है. हालांकि, आय भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मंगलमय रहेगा और जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए. विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की इच्छा तो होगी, लेकिन उन्हें ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. मेडिटेशन से उन्हें लाभ होगा. स्वास्थ्य की बात करें, तो सप्ताह के शुरुआत में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. आप बीमार पड़ सकते हैं. बदन में दर्द, तेज सिर दर्द या बुखार से आपको परेशानी हो सकती है. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन खुशहाल रहेगा. आप एक-दूसरे के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक रहेगा. आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे और अपने प्रिय के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे. आपको अपने काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपका किसी से झगड़ा हो सकता है. अच्छा यही होगा कि इससे दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि मानसिक तनाव बढ़ेगा.

विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी और इससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसके सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि इस समय आप बीमार पड़ सकते हैं. मौसमी बीमारी से परेशानी हो सकती है. इस कारण आपकी आंख में भी कोई समस्या हो सकती है. यात्रा करने के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन अभी सामान्य रहेगा. हालांकि, जो लोग लव लाइफ में हैं, उन्हें कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं. सप्ताह की शुरुआत से ही धन की आवक होगी और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी. खर्चों में कमी आएगी. व्यापार बढ़ाने के लिए आप दूरदराज के क्षेत्रों में भी जाएंगे, जिसका आपको सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. इससे आपके व्यापार में तेजी आएगी.

नौकरीपेशा लोगों को काम के मामले में थोड़ी होशियारी से काम करना होगा. आप मेहनत अच्छी करेंगे और अपने ज्ञान का लाभ भी लेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर आप ऐसी बातें कर सकते हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी आपकी एकाग्रता में कमी आएगी. इस कारण विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह चिंता बढ़ाने वाला होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ी परेशानी का सामना कर पड़ सकता है. अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा करने के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

Tags: Astrology, Horoscope