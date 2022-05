Saptahik Rashifal 08 May To 14 May 2022: इस हफ्ते कैसी रहेगी लव लाइफ? पढ़ें मेष, वृष एवं मिथुन का राशिफल

Saptahik Rashifal 08 May To 14 May 2022: मई माह का दूसरा सप्ताह आज 08 मई दिन रविवार से शुरु हो रहा है. मई के दूसरे सप्ताह में मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की लाइफ में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे. घरवालों की जिम्मेदारी समझेंगे. आपके काम में भी परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का शुभ फल प्राप्त होगा. आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते हुए खर्चों से आपकी कुछ चिंताएं भी बढ़ेंगी. सप्ताह के अंत में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. अपनी मां से आपको काफी स्नेह महसूस होगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन सामान्य रहेगा.

जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अभी आपका दिल टूट सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे आपका प्रिय दुखी हो जाएं. विद्यार्थियों की बात करें तो सप्ताह के मध्य में उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे. कानून और तकनीकी शिक्षा वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी सेहत में कुछ गिरावट हो सकती है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि के लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी. आप अपने रिश्तों को संवारना पसंद करेंगे. सप्ताह के मध्य में परिवारवालों के साथ काफी वक्त बिताएंगे और उनकी जरूरतों पर ध्यान देंगे. वैवाहिक बंधन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे. अपने जीवनसाथी की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक रहेगा. आप अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने फिरने या डिनर डेट का प्लान बना सकते हैं. अभी खर्चों में तेजी रहेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत कर आगे बढ़ने वाला है. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उन्नति दायक रहेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. यात्रा के लिए यह सप्ताह अच्छा है.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के विवाहितों का गृहस्थजीवन अभी अच्छी तरह बीतेगा. आपको जीवनसाथी के दिल की बात जानने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आपको अपनी उम्मीदों को थोड़ा संभाल कर रखने की जरूरत है. वैसे अभी आप मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे. धन की आवक होगी. परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे. काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपका ज्ञान आपके साथ खड़ा रहेगा और हर काम में आपकी मदद करेगा.

व्यापारी वर्ग को भी इस सप्ताह कुछ अच्छे नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए. आपके प्रॉफिट में बढ़ोत्तरी होगी. विद्यार्थियों की बात करें, तो उन्हें पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए आपको शेड्यूल बनाकर उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो कोई शारीरिक समस्या हो सकती है. ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी परेशानी की स्थिति में चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उपचार करें. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अति उत्तम रहेगा.

