Saptahik Rashifal 15 May to 21 May 2022: इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर? पढ़ें मेष, वृष एवं मिथुन का राशिफल

Saptahik Rashifal 15 May to 21 May 2022: मई 2022 का तीसरा सप्ताह आज 15 मई दिन रविवार से प्रारंभ हो गया है. मई के इस तीसरे सप्ताह में मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं मेष, वृषभ और मिथुन के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope).

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. प्रेमजीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. विवाहितों का गृहस्थ जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आप अपने व्यापार पर ध्यान देंगे और उसमें क्या नया किया जा सकता है, इस ओर भी आपका ध्यान रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. अभी आपका कार्यभार बढ़ा है. आप काफी व्यस्त रहेंगे. मानसिक तनाव बना रहेगा तथा खर्चों में भी बढ़ोत्तरी रहेगी.

आपको अपनी आय बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा. किसी जगह से आपका डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है, जिससे आपको खुशी होगी और मन प्रसन्न होगा. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहतर रहेगा. उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वे कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं दिखती. हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह के अंतिम दिन बेहतर रहेंगे.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि के लिए सप्ताह सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन आप इगो में आकर अपने जीवनसाथी को कुछ भला बुरा कह सकते हैं. इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है. प्रेमजीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और एक-दूसरे के प्रति वफादारी में भी बढ़ोत्तरी होगी. इस सप्ताह बेवजह की चिंताओं से परेशान होकर आप अपने हाथ में आए हुए अवसरों को न गंवा बैठें, इसका ध्यान रखें और खुद पर भरोसा रखें.

अच्छा और बुरा समय आता-जाता रहता है. सप्ताह के मध्य में आप अपने व्यापार के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, जिसके फायदे भी आपको दिखाई देंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी कार्यकुशलता आपके काम में चार चांद लगाएगी. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा. उनका पढ़ाई में मन लगेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत होगी. यात्रा करने के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के लोगों अपनी चिंताओं से बाहर आने की कोशिश करनी होगी. मानसिक तनाव कम होगा. आप संतान के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे. शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन को खुशनुमा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी इस सप्ताह कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. आप अपने प्रिय की गतिविधियों के बारे में जानेंगे, इससे आपके लिए उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह समझने में आसानी होगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने काम में खूब मेहनत करेंगे. आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा. व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा. अभी आप अपना पूरा ध्यान व्यापार पर देंगे. विद्यार्थियों की बात करें, तो वर्तमान समय उनके लिए अच्छा रहेगा. आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है. आप बीमार पड़ सकते हैं. मौसमी बीमारियों का ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

Tags: Astrology, Horoscope