Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: किसे मिलेगा लव मैरिज का प्रस्ताव? पढ़ें मेष, वृष और मिथुन का राशिफल

Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: मई 2022 का चौथा सप्ताह आज 22 मई रविवार से शुरु हो गया है. मई के इस चौथे सप्ताह में मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों की लाइफ में कई तर​ह के बदलाव होने वाले हैं. आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope).

मेष साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. विवाहितों का गृहस्थजीवन अभी तनावपूर्ण स्थितियों में व्यतीत होगा. जीवनसाथी के स्वभाव में क्रोध हो सकता है. उनका बर्ताव आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन शांति से काम लें. प्रेमी युगलों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे. ऐसा कर आप बारीक से बारीक गलती को भी दूर कर सकेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा. आपका बॉस आपसे संतुष्ट रहेगा और आपके भले के बारे में सोचेगा. इस सप्ताह खर्च आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगे. इससे आपकी चिंताओं में भी बढ़ोत्तरी होगी. सप्ताह के मध्य में आय में थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह ज्यादा सफलतादायक नहीं है, इसलिए आपको अपने बिजनेस की वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. वैसे इस समय परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे. विद्यार्थियों की बात करें, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. मेडिटेशन से आपको फायदा होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ा समस्या नहीं दिखती, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखनी होगी. खान-पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा है.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. लव लाइफ के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा. आप प्रिय के समक्ष विवाह का प्रपोजल रख सकते हैं. विवाहितों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा. ईश्वर की कृपा से आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे को महत्व देंगे. अभी आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि आपने पिछले कुछ समय में क्या-क्या नए काम किए हैं, जिनसे आपको फायदा हुआ है या नुकसान मिला है. इस रणनीति के आधार पर आप अपने बिजनेस को आगे नई दिशा प्रदान करेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में मजा आएगा और वे जमकर मेहनत करेंगे. इसके आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे और आपके बॉस भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे. अभी खर्चों में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी, जिससे आपका मन हर्षित होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी आपको पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. ऐसे में आपको अपनी पढ़ई पर अच्छा खासा ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी कोई छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. ऐसे में आपको आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी. यात्रा करने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने प्रिय के साथ घूमने जा सकते हैं. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन भी खुशनुमा रहेगा। हालांकि, सप्ताह का शुरुआती दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके सभी काम बनने लगेंगे और आपका मनोबल भी मजबूत होगा. काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में पूरी दिलचस्पी रहेगी और आपके अधिकार क्षेत्र की बढ़ोतरी होगी. व्यापार कर रहे लोगों को कुछ नए लोगों का साथ मिल सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा साथ ही ज्यादा गहराई तक समझने का मौका मिलेगा. किसी बुद्धिमान व्यक्ति की मदद मिलेगी, जिससे आप पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगा पाएंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

Tags: Astrology, Horoscope