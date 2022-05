Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: करियर का क्या रहेगा हाल? पढ़ें तुला, वृश्चिक एवं धनु का राशिफल

Saptahik Rashifal 01 May To 07 May 2022: अंग्रेजी कैलेंडर का पांचवा माह मई 01 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है. मई के पहले सप्ताह में तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु के साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope) के बारे में.

तुला साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. जीवनसाथी की सेहत बिगड़ने से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और ऐसे में आपका गृहस्थजीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. जो लोग लव लाइफ में हैं, उनके लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आपके रिश्ते में रस्साकसी बढ़ेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें. आपके प्रिय का बर्ताव आपकी समझ से परे होगा. हालांकि इस स्थिति में शांति से काम लेना ही ठीक होगा.

अभी आपके खर्चों में हल्की बढ़ोत्तरी होगी, हालांकि आय भी होती रहेगी. नौकरीपेशा लोग अपने काम को लेकर थोड़े ज्यादा केयरफुल रहेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो तकनीकी पढ़ाई में उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरे विद्यार्थियों के रास्ते में कुछ रुकावट आ सकती हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. वैसे यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है. हालांकि विवाहितों का जीवन खुशियों से आगे बढ़ेगा. आपका प्रिय अपने दिल की बात को आपके सामने रखेगा. वह आपके समक्ष उन बातों का भी खुलासा कर देगा, जो लंबे समय से उसने अपने दिल में दबा रखी थी. इससे आपको उनका असली स्वरूप जानने का मौका मिलेगा और उसके अनुसार रिश्ते में तनाव कम करने में मदद मिलेगी. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. आप अपने रिश्ते को खुलकर जिएंगे. आपके रिश्ते में प्यार, रोमांस, अपनापन, समझदारी सभी कुछ होगा. आप अपने प्रिय को विवाह के लिए मनाने की कोशिश करेंगे. हालांकि अभी आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, जो आप को हानि पहुंचाने और कष्ट देने की कोशिश करेंगे. इनसे दूर रहने की कोशिश करें.

खर्चों में तेजी आएगी. अचानक खर्चों के आने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है. व्यापारी अपनी कुशल व्यापार बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने काम में माहिर बनेंगे और अपने काम से संबंधित अच्छे नतीजे भी आपको प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा लोग अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहेंगे. आपको अभी दूसरों की मदद से अपने काम में आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए सही लोगों का चुनाव करें, जो आपको हानि ना पहुंचा पाएं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. आपके लिए उत्तम शिक्षा के प्रबल योग बनेंगे. आपको कहीं से स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. किसी बड़ी बीमारी की संभावना नहीं दिखती. यात्रा करने के लिए इस सप्ताह के अंतिम दो दिन अच्छे रहेंगे.

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह धनु राशि के लिए कुछ नतीजे आएंगे. आप मानसिक चिंताओं को पीछे छोड़ेंगे. आपकी बुद्धि तेज होगी, जिसका फायदा आपको मिलेगा और आपका प्रेम जीवन भी खुशनुमा रहेगा. हालांकि कभी-कभी आपके प्रिय को आपके बर्ताव से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी ट्रिक से उन्हें मना लेंगे. विवाहितों का गृहस्थजीवन थोड़ा उतार-चढ़ाव के बीच रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा. जीवनसाथी से हल्की-फुल्की झड़प हो सकती है. अभी व्यापार में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. खर्चों में बढ़ोत्तरी होगी. आय भी सामान्य रहेगी, इसलिए सावधानी से रहें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय प्रेरणादायक रहेगा. आप अपने काम पर ध्यान देंगे. आपकी कार्यकुशलता आपके काम में आपको आगे बढ़ाएगी और आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में समझदार व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए अच्छा होगा. अभी आपको स्वास्थ्य की भी ध्यान रखने की जरूरत है. खान-पान पर ध्यान दें और ज्यादा तेल-मसाले वाले भोजन से परहेज करें. यात्रा के लिए समय अच्छा रहेगा.

