Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: बन रहा प्रॉपर्टी खरीदने का योग, पढ़ें तुला, वृश्चिक और धनु का राशिफल

Saptahik Rashifal 22 May To 28 May 2022: मई 2022 का चौथा सप्ताह आज 22 मई रविवार से शुरु हो गया है. मई के इस चौथे सप्ताह में तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की लाइफ में कई तर​ह के बदलाव होने वाले हैं. आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope).

तुला साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि के लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अपने दिल को संभाल कर रखना होगा क्योंकि दिल टूटने के योग बन रहे हैं. ऐसे में सावधानी रखें और खुद को अकेला ना समझें. खुद पर भरोसा रखें और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इस सप्ताह कोई बड़ा कदम ना उठाएं. विवाहितों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी किसी बात को लेकर अड़ियल रवैया अपना सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें. आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. किसी प्रतियोगिता में फायदा मिलेगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे.

व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. सुदूर क्षेत्रों या राज्यों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपको नौकरी में कुछ निराशा हो सकती है, लेकिन सावधानी रखें, जब तक दूसरी नौकरी हाथ में ना हो, अपना काम ठीक से करें. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें अच्छी तरह और ध्यान देकर पढ़ाई करने की जरूरत है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. वाहन चलाने में जल्दबाजी न करें अन्यथा चोट लग सकती है. यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आएगा. परिवार में कोई तनाव होगा तो अभी आपको उससे मुक्ति मिलेगी और आप कुछ नया सोचेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोग इस सप्ताह पूरी तरह रोमांटिक होंगे और उनका रोमांस साफ नजर आएगा. वे अपने प्रिय को अपनी नजरों के सामने रखने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे. विवाहितों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा. आपका जीवनसाथी आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह देगा, जो आपके बहुत काम आएगा.

व्यापारियों का दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा और आपको लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. काम में तेजी आएगी. प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनकी मेहनत के अनुपात में अच्छे नतीजे हासिल होंगे. हालांकि उन्हें इधर-उधर की गतिविधियों पर ध्यान न देकर पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करना होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से भी अभी किसी बड़ समस्या की संभावना नहीं दिखती. मौसमी बीमारियों से सावधान रखें और सही तरीके से उपचार कराएं. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

धनु साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने बीच चली आ रही गलतफहमी को दूर कर इस सप्ताह प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे घबराएंगे नहीं, बल्कि और मेहनत कर आगे बढ़ेंगे. अभी आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी. इससे आपको व्यापार में अच्छे नतीजे मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी इस सप्ताह काफी कुछ मिलेगा, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारियां आपका ध्यान आकर्षित करेंगी और उनके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा.

विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी पढ़ाई में उन्हें अपनी तेज बुद्धि का फायदा मिलेगा और आपको छोटी-छोटी बातें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी. कठिन चुनौतियों को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आप तंदुरुस्त रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखती, लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान रखने और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. सप्ताह की शुरूआत यात्रा के लिए अच्छी रहेगी.

