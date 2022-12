सुबह उठकर करें इन मंत्रों का जाप, दिन बीतेगा अच्छा, सुख-समृद्धि में होगा इजाफा

हाइलाइट्स सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए. मनुष्य की हथेलियों पर सभी देवी-देवताओं का वास होता है.

Morning Mantras : हिंदू धर्म में सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता को नमस्कार करना एक परंपरा है. हर व्यक्ति सुबह उठकर अपने इष्ट देव से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है कि उसका आज का दिन अच्छा गुजरे और उसे किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त हो. हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद और सोने से पहले तक जो भी काम हमने किए हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को जरूर मिलता है. शास्त्रों के अनुसार, यदि हमारे दिन का आरंभ सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ किया जाए तो जीवन में भी सकारात्मकता आती है.

ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई मंत्रों के बारे में बताया जाता है, जिनको सुबह उठकर जाप (Start Your Day With These Mantra) करने से पूरा दिन अच्छा बना रहता है. साथ ही इन मंत्रों के जाप से किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है. जिसके बारे में हमें बता रहे हैं भोपाल के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा, ज्योतिष तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में जो आपका दिन बना सकते हैं.

-हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सुबह उठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए. ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की हथेलियों पर सभी देवी-देवताओं का वास होता है. इसी के साथ इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए-

मंत्र

“कराग्रे वसति लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती।

करमूले तू ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम्।।“

अर्थ

इस मंत्र का मतलब है कि हथेलियों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती और मूल भाग में भगवान परमबह्मा गोविंद का निवास है. सुबह के समय मैं इनके दर्शन करता हूं.

धन प्राप्ति के लिए मंत्र:

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित:

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यतिं न संशय:

अर्थ

हे मां, मनुष्य को तुम्हारे प्रसाद से सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा- इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है.

