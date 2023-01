अगर सप्ताह में इस दिन जलाते हैं अगरबत्ती तो हो जाएं सावधान, जा सकता है धन-वैभव, छा सकती है कंगाली

Do Not Burn Agarbatti on These Days: हिंदू धर्म में अगरबत्ती का एक विशेष महत्व है. हर घर में अगरबत्ती को पूजा पाठ के दौरान जलाया जाता है. पूजा पाठ में अगरबत्ती, कपूर या फिर धूप बत्ती जलाने की परंपरा रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती को जलाने के भी कुछ नियम हैं. ज्यादातर लोग हर दिन अगरबत्ती को यह सोंचकर जलाते हैं कि इससे घर में सुखशांति बनी रहेगी लेकिन, ऐसा नहीं है. शास्त्रों की मानें तो हर दिन अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए. शास्त्रों में अगरबत्ती जलाने को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं.

वास्तु शास्त्र की मानें को अगरबत्ती की सुगंध से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और इससे घर में शांति बनी रहती है लेकिन यदि गलत तरीके से या फिर गलत दिन इसे जलाया जाए तो इससे सुख शांति और धन की कमी हो सकती है. सनातन धर्म में बताया गया है कि सप्ताह के दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए. इन दोनों दिन अगरबत्ती जलाना अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं क्या है मान्यता…

रविवार और मंगलवार को न जलाएं

अक्सर लोग मानते हैं कि मंगलवार और रविवार को पूजा पाठ के दौरान अगरबत्ती का जलाना अच्छा होता है लेकिन शास्त्रों की मानें तो इन दोनों ही दिन अगरबत्ती को जलाने से घर की शांति भंग हो सकती है. इसके साथ ही घर में आर्थिक संकट भी गहरा सकता है.

क्या है धार्मिक कारण

शास्त्रों में रविवार और मंगलवार को अगरबत्ती जलाना निषेध माना गया है. ऐसा मानते हैं कि इन दोनों ही दिन बांस को जलाने से अशुभ होता है और अगरबत्ती की डंडी बांस की बनी होती है. इसी वजह से रविवार और मंगलवार को अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए.

धूपबत्ती का इस्तेमाल करें

शास्त्रों की मानें तो अगरबत्ती से अच्छा है कि आप धूपबत्ती का इस्तेमाल करें. बांस को जलाने से वंश हानि का खतरा बढ़ता है इसीलिए हवन, पूजा या किसी भी कार्य में बांस वाली अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए. अगर आप सुख शांति और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप अगरबत्ती की जगह धूपबत्ती का उपयोग करें.

