2021 Isuzu D-Max V-Cross पिकअप ट्रक इंडिया में हुआ लॉन्च, पढ़िए किस काम में होगा इसका यूज

नई दिल्ली. इसुजू मोटर्स ने BS-VI Isuzu D-Max V-Cross पिकअप ट्रक इंडिया में लॉन्च कर दिया है. बीते महीने कंपनी ने इसका टीजर रिलीज किया था. तभी से इस पिकअप ट्रक की लॉन्चिंग का इंतजार किया जा रहा है. कंपनी ने टीजर रिलीज करते समय इसकी टैगलाइन में लिखा था कि, “हमारे पास कुछ पावरफुल है जो On The Way है.” हालांकि, टीजर तस्वीर एक मॉडल पेज पर रीडायरेक्ट करती है, जिसमें कहा गया है, “वी-क्रॉस और हाय-लैंडर का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहें.” आइए जानते है इसुजू मोटर्स के पिकअप ट्रक के बारे में...

2021 इसुजू डी-मैक्स वी-क्रॉस पिकअप एसयूवी का टोटल डिजाइन और स्टाइल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. यह टू-पीस क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, एल-आकार की एलईडी डीआरएल, फॉग लाइट, स्कफ प्लेट, कंट्रास्ट कलर्ड ओआरवीएम, 18-इंच के अलॉय व्हील, वर्टिकल स्टैक्ड टेल लाइट्स और बहुत से कॉमन सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है.अंदर की तरफ, 2021 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में एक ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम, सात इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. सुरक्षा के लिए ये पिकअप डुअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, रियर पार्किंग सेंसर, सीट-बेल्ट रिमाइंडर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और अधिक जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है. यह भी पढ़ें: ऑल्टो और सैंट्रो जैसी सस्ती कारों पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, बचाएं पूरे 52,000 रुपये तक इसमें नया बीएस 6-कम्प्लेंट 1.9-लीटर डीजल इंजन दिया गया है. जो 350 Nm के पीक टॉर्क और मैक्सिमम 150 bhp पावर जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. वहीं कीमत की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 16 लाख 98 हजार रुपये है.