2021 Kia Seltos जल्द होगी लॉन्च, नई Gravity Edition का टीजर हुआ जारी

फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस एसयूवी लुक में कुछ चेंज करेगी. Seltos के नए एडिशन में 10.25 इंच का ट्चस्क्रिन, यूवो कनेक्टिविटी, बॉस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, लेन कीप एसिस्ट, हाई बीम एसिस्ट और ग्रे कलर का इंटीरियर थीम दिया जा सकता है. इसके अलावा नए क्रोम फ्रंट ग्रिल के साथ 18 इंच का मशीन व्हील, सिल्वर फीनिश आउट साइड रियर व्यू मिरर, डोर गार्निश और स्कीड प्लेट दिए जाएंगे.

दक्षिण कोरियाई कंपनी Kia Motors कुछ साल पहले ही भारतीय बाजार में पदार्पण किया था, और लोगो के बीच जल्द ही इस ब्रांड ने अपनी पैठ बना ली. कंपनी ने अपनी एसयूवी Seltos को 2019 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. Kia सेल्टॉस मौजूदा समय में हुंडई क्रेटा के बाद सबसे ज्यादा बेची जाने वाली मॉडल है और सेग्मेंट में खासी मशहूर है. और ऐसा माना जा रहा है की New Gravity इस मॉडल की टॉप वैरिएंट के तौर पर मार्केट में उतारी जा सकती है.कंपनी अब इस मॉडल के नेक्स्ट जेनरेसन New Gravity को मार्केट में उतारने की तैयारी में है. कंपनी ने हाल में ही एक टीजर जारी की है और जानकारों के मुताबिक, टीजर में दिखाई जाने वाली वाहन Seltos की ही नेक्स्ट जेन एडिशन है. हालाँकि कंपनी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऑफिसियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन टीजर को देख के लोग यही कयास लगा रहे है.बुधवार को ट्वीटर पर किये गए अपने पोस्ट में कंपनी ने एक किताब के ऊपर सेब को दिखाया है, और साथ में लिखा है "The one who asked why?". इस पोस्ट में भी यही हिंट दिया गया है की कंपनी का इशारा Seltos के New Gravity edition के लॉन्च की तरफ ही है .जो की न्यूटन द्वारा सेब और ग्रेविटी की खोज की ओर है.इसके अलावा Seltos के नए एडिशन में सनरूफ के बजाये पैनोरेमिक सनरूफ दिया जा सकता है. इंजन की बात करे तो संभवत, यह पहले की तरह 1.5 लीटर की क्षमता के पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ बाजार में आएगी. लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है.