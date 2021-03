Disc Brakes के साथ लॉन्च हुई 2021 TVS Star City Plus बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

नई दिल्ली. TVS मोटर इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बाइक TVS Star city Plus का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत दिल्ली एक्स शोरूम 68,465 रुपये रखी गई है. 2021 TVS Star City Plus बाइक में आपको डिस्क ब्रेक के साथ कई नए फीचर्स मिलेंगे. जो इस बाइक को पहले के मुकाबले और भी बेहतर बनाएंगे. आइए जानते 2021 TVS Star City Plus के बारे में...

2021 TVS Star City Plus के फीचर्स - टीवीएस मोटर ने नई 2021 TVS Star City Plus को लाल-काले ड्योल टोन कलर में लॉन्च किया है. वहीं इस बाइक में कंपनी ने ET-Fi technology (ईकोट्रस्ट फ़्यूल इंजेक्शन) के साथ अपडेट किया है. जो इस बाइक की माइलेज को पहले के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा माइलेज देती है. वहीं इस बाइक में आपको LED हेडलैंप, साथ ही USB मोबाइल चार्जर भी मिलेगा.

2021 TVS Star City Plus का इंजन - 2021 TVS Star City Plus में आपको 110cc का सिंगल सिलेंडर फ़्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा. जो 7,300rpm पर 8.08bhp की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इस बाइक की टॉप स्पीड 90kmph है और इस बाइक में आपको 4 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा.

2021 TVS Star City Plus के स्पेसिफिकेशन - टीवीएस मोटर ने इस बाइक में सस्पेंशन किट में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 5 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक्स दिए है. वहीं इस बाइक में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिलेंगे. इसके साथ ही सेफ्टी की बात करें तो आपको फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे.