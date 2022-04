शानदार लुक और दमदार फीचर के साथ आ रही है Audi A8, टीजर में सामने आया नया लुक

2022 Audi A8: ऑडी इंडिया ने नई लग्जरी सेडान 2022 Audi A8 के लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है. इसके लिए कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक टीजर किया है. Audi A8 कार को पिछले साल नवबर में पेश किया था. अब कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया जा रहा है. भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली इस साल यह ऑडी की दूसरी गाड़ी होगी. इससे पहले ऑडी ने इसी साल फरवरी में एसयूवी क्यू7 का नया संस्करण भारतीय बाजार में उतारा था.

नई Audi A8 कार को लग्जरी लुक और फील देने के लिए इसके केबिन को पहले से ज्यादा आलीशान बनाया गया है. केबिन को हाइटेक फीचर्स से लैस किया गया है. कंपनी का दावा है कि सके साथ अपडेटेड एमआईबी 3 सॉफ्टवेयर दिया गया है. पीछे की सीटों पर डुअल 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन सिस्टम दिया गया है.

नया डिजाइन, नए फीचर

नई ऑडी में डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं. गाड़ी के पीछे स्टैंडर्ड डिजिटल OLED ब्रेक लाइट्स दी गई हैं. इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है. इस सेंसर की खासियत है कि कार के दो मीटर के भीतर दूसरी कार आने पर ये लाइट एक्टिव हो जाती हैं.

नई ऑडी ए 8 के फ्रंट फेस में नए डिज़ाइन वाला फ्रंट ग्रिल दिया गया है. यह पहले से बड़ा है. इस गाड़ी में आपको बार कम्पार्टमेंट के साथ कूलर, फोल्ड आउट सेंटर कंसोल टेबल और परफ्यूम फंक्शन भी दिया गया है.

