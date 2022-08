kia sonet का x लाइन मॉडल जल्द होगा लॉन्च, स्पोर्टी लुक में आएगी कार, देखें वीडियो

नई दिल्ली. किआ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सॉनेट के एक्स लाइन वर्जन का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है. नई 2022 किआ सॉनेट एक्स लाइन को जल्द ही भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह इस सब-कॉम्पैक्ट SUV के लाइन-अप में रेंज-टॉपिंग वेरिएंट होगा और इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे. सेल्टोस के बाद सोनी एक्स लाइन अवतार में उपलब्ध होने वाली भारत में दूसरी किआ कार होगी.

बदलावों की बात करें तो Kia Sonet X Line में कुछ बड़े कॉस्मेटिक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है. उदाहरण के लिए इसे सेल्टोस की तरह ही ‘एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट’ पेंट में उतारा जा सकता है और यह फैक्ट्री से मैट पेंट फिनिश पाने वाली अपने सेगमेंट की पहली कार बन जाएगी. कुछ अन्य अपडेट में नारंगी एक्सेंट, एक्स लाइन बैजिंग, अपडेट अलॉय व्हील और बहुत कुछ शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- अगले महीने लॉन्च होगी महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक कार, देखें क्या होगी रेंज, स्पीड और कीमत?

ये मिलेंगे अपडेट फीचर्स

अंदर की तरफ सोनेट एक्स लाइन को स्पोर्टी लुक दिया जाएगा. इसमें नई तरह की सीट कवर मिलने की संभावना है. हालांकि, फीचर लिस्ट पहले की तरह रहने की उम्मीद है. नई किआ सॉनेट एक्स लाइन में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो, ऐपल कारप्ले और किआ की कनेक्टेड कार तकनीक के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ आदि मिलेगा.

Rare and Unexpected! Sonet X line is all that and more.

Coming soon.

Know more: https://t.co/7Lu8dwHgJF#Kia #KiaIndia #TheSonetXLine #TheNextFromKia #MovementThatInspires #TheRareKind

— Kia India (@KiaInd) August 20, 2022