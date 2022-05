लॉन्चिंग से पहले लीक हुए नई Mahindra Scorpio N के फीचर्स, 27 जून को होगी लॉन्च

2022 Mahindra Scorpio-N Launch Date: महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो का जलवा बरकरार है. महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इस एसयूवी स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल स्कॉर्पियो एन (2022 Mahindra Scorpio-N) को लॉन्च करने जा रही है. नई स्कॉर्पियो को 27 जून को भारतीय मार्केट में पेश किया जाएगा. नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन गाड़ी को कई एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि नई स्कॉर्पियो के लॉन्च होने के बाद भी कि वर्तमान जनरेशन की स्कॉर्पियो की बिक्री Scorpio Classic के रूप में जारी रहेगी.

Mahindra Scorpio ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नई स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान किया है. कंपनी ने नई गाड़ी का एक टीजर जारी करते हुए लिखा है-नाम ही काफी है (The name is enough). कंपनी ने नई स्कॉर्पियो को एसयूवी का बाप बताया है और हैशटैग दिया है #BigDaddyOfSUVs

कीमत और फीचर्स

नई स्कॉर्पियो-एन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर, निसान किक्स, किआ सेल्टोस और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से होगा.

ऑल न्यू स्कॉर्पियो-एन की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि नई एसयूवी एक मस्कुलर सिक्स-स्लैट क्रोम एम्बेलिश्ड ग्रिल और नए ‘ट्विन पीक्स’ लोगो के साथ बाजार में उतारी जाएगी. इसमें सी-शेप के एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और फॉग लैंप दिए गए हैं.

ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एसयूवी में थार और एक्सयूवी 700 वाले 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए जाएंगे. डीजल इंजन का बेस वैरिएंट में 130 पीएस और टॉप वैरिएंट में 160 पीएस की पावर जनरेट करेगा. इसका टर्बो पेट्रोल इंजन के सभी वैरिएंट 170 पीएस की पावर होगी. यह इंजन ऑफ-रोडर थार से 20 पीएस और एक्सयूवी 700 से 30 पीएस ज्यादा पावर जनरेट करेगा. पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ 4×4 ड्राइवट्रेन का भी ऑप्शन मिलेगा.

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन का एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिजाइन आपके होश उड़ा देगा. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, सभी सीटों पर एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलेंगे. यह एसयूवी कार 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन में आएगी. इसकी तीसरी रो पर साइड फेसिंग जंप सीट की बजाए फ्रंट फेसिंग सीटें मिलेंगी.

पूछा N का मतलब

महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो का एक वीडियो ट्वीट किया है. उन्होंने न्यू स्कॉर्पियो-एन को बंद पिंजरे में जानवर बताया है. उन्होंने लिखा है- जानवर पिंजरे से बाहर आने वाला है. (The Beast. About to be uncaged…)

इस पर कुछ फॉलोअर्स ने उनसे एन का मतलब पूछा है. यूजर्स ने पूछा है क्या एन का मतलब New या Neo हो सकता है.

