Toyota 15 मार्च को लॉन्च करेगी सस्ती कार, पहली बार मिलेगा Smartwatch कनेक्टिविटी फीचर

नई दिल्ली. Toyota अपनी प्रीमियम हैचबैक कार Glanza के फेसलिफ्ट मॉडल को 15 मार्च को लॉन्च करने जा रही है. लॉन्चिंग से पहले टोयोटा ने सोशल मीडिया पर Glanza का टीजर शेयर किया है. इससे पता चलता है कि यह कार कई कनेक्टेड कार टेक फीचर्स के साथ आएगी. इसमें एक खास फीचर्स यह होगा कि इस कार को स्मार्टवॉच की मदद से लॉक और अनलॉक किया जा सकेगा.

Glanza न्यूज जनरेशन Maruti Suzuki Baleno का का रीवैज वर्जन होगा. मारुति सुजुकी ने पिछले महीने 2022 बलेनो फेसलिफ्ट लॉन्च किया था. नई जनरेशन बलेनो भी ऐसे कई टेक फीचर्स मिलते हैं. उम्मीद की जा रही है कि 2022 ग्लैंजा में इसी तरह के फीचर्स मिल सकते हैं.

ये होंगे अन्य फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2022 टोयोटा ग्लैंजा में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा के साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही हेड-अप डिस्प्ले और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा. इन सभी सुविधाओं को 2022 मारुति सुजुकी बलेनो में भी शामिल किया गया है. इनके अलावा, नई Glanza में रियर एसी वेंट, नए HVAC कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM, और एक स्लाइडिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट जैसी सुविधाएं भी अपडेट Glanza हैचबैक के अंदर आ सकती हैं. टोयोटा भी कार पर अपडेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल देखने को मिलेगा.

