नई दिल्ली. फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Renault जल्द ही 14 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है. जिसमें से 7 मॉडल इलेक्ट्रिक कार के होंगे. Renault के अनुसार भविष्य में कंपनी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल पर ज्यादा जोर देगी. वहीं Renault ने अपनी 5 E-TECH कार का टीजर जारी करके बताया कि, Renault की कार भविष्य में किसी भी बड़ी कार निर्माता कंपनी से टक्कर लेने के लिए तैयार है.

कैसी होगी Renault 5 E-TECH कार- Renault 5 E-TECH कार वास्तविकता में Vasarely 1972 से प्रेरित लगती है और इसे आप Vasarely 1972 को श्रद्धांजलि के तौर पर भी देख सकते हैं. लेकिन आपको बता दें Renault 5 E-TECH कार भविष्य को ध्यान में रख कर डिजाइन की गई है. जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रिक बेस्ड कार है.

Introducing Renault 5 E-TECH electric prototype : mischievous, modern and electric for a new Renault era!#renaulution, #renault5 #nouvellevague #renault #electricmentor #ETECH #renault5prototype pic.twitter.com/IWYWFIXbwm