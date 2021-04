एक शख्स ने बनाई Mahindra Thar SUV की सबसे बड़ी रंगोली, आनंद महिंद्रा ने कही ये बात

नई दिल्ली. आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से 9 अप्रैल को एक पोस्ट की है. जिसमें उन्होंने कर्नाटक के रहने वाले पुनीत की तारीफ करते हुए कहा- मैं अभिभूत हूं पुनीत ... हाथ जोड़े और मैं, बदले में, आपकी कलाकृति और अपना रिकॉर्ड टीम को समर्पित करता हूं....@MahindraRise इस वाहन का निर्माण जिसने हम सभी को गौरवान्वित किया है. अब आपको इस मैसेज को पढ़कर हैरानी हो रही होगी कि, आखिर आनंद महिंद्रा किस बात के लिए पुनीत का आभार प्रकट कर रहे है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी यहां देने वाले हैं आइए जानते है इसके बारे में…

बनाई किसी SUV की सबसे बड़ी रंगोली - दरअसल कर्नाटक के रहने वाले पुनीत ने महिंद्रा थार की पूरे देश में सबसे बड़ी रंगोली बनाई है. जिसका साइज 20X18 फीट है. उनके इस रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. आनंद महिंद्रा को जब इस बात की जानकारी मिली तो उनसे पुनीत की तारीफ करे बिना रहा नहीं गया. जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए पुनीत की काफी तारीफ की.

I am overwhelmed, Kite Punith...🙏🏽 And I, in turn, dedicate your artwork and your record to the team at @MahindraRise who build this vehicle that has made us all proud... https://t.co/JL2XmpQBLJ