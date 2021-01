नई दिल्ली. दुनिया का सबसे कामयाब इंसान किस तरह से दुनिया के बाजार और कंपनियों की किस्मत को बदल सकता है. यह बानगी दुनिया के सबसे रईस इंसान टेस्ला इंक के सीईओ और स्पेस एक्स के मालिक Elon Musk ने करके दिखा दी है. आपको पता ही होगा कि Elon Musk हमेशा से ही इंटरनेट का काफी पसंद करते है. ऐसे में वह सबसे मशहूर माइक्रोब्लागिग साइट ट्वीटर पर अक्सर सक्रिय रहते है.

हाल ही में Elon Musk के कुछ ट्विट को देखा जाए तो उसमें जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है. उनके मार्केंट में अचानक से तेजी देखने को मिली है. चाहे वह क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू हो या चैटिंग ऐप Signal या ऑनलाइन रिटेलिग प्लेटफॉर्म Etsy हो. इन सभी के बारे में जब Elon Musk ने ट्विट किया. तो इनके मार्केंट में अचानक से तेजी देखने को मिली. आइए जानते है ऐसी कुछ और कंपनियों के बारे में जिनको लेकर Elon Musk ने हाल ही में ट्विट किया और उनका मार्केंट कैम्प तेजी से ग्रोंथ करने लगा...

Signal मैसेजिंग ऐप- Elon Musk ने पिछले दिनों वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के विरोध में Signal मैसेजिंग ऐप के सपोर्ट में ट्विट किया था. जिसके बाद Signal मैसेजिंग ऐप पर यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. जिससे Signal ऐप का सर्वर क्रैश हो गया. जिसे कुछ देर बाद पूरी तरह से ठीक कर दिया गया. वहीं Elon Musk के ट्विट के बाद Signal ऐप के शेयर में बाजार के शुरुआती तीन दिन में 5,100 प्रतिशत ग्रोंथ देखने को मिली. वहीं ये ग्रोथ सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को 885 प्रतिशत पर बंद हुई.

बिटकॉइन - टेस्ला इंक के सीईओ Elon Musk ने अपने ट्विट में केवल "#bitcoin" लिखा था. जिसके बाद बिटकॉन में 14 प्रतिशत की ग्रोंथ देखने को मिली. ऐसे में एक बिटकॉन की कीमत 37,800 डॉलर पर पहुंच गई.

DogeCoin- Elon Musk ने एक डिजिटल मैगज़ीन के कवर को ट्विट किया था. जिसमें एक dog क्रिप्टो करेंसी Dogecoin का सपोर्ट कर रहा था. इस ट्विट के बाद Dogecoin की मार्केंट वैल्यू में 800 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

CyberPunk- Elon Musk के ट्विट के बाद पोलिश गेम डेवलपर सीडी प्रॉजेक्ट के शेयर 16 प्रतिशत तक बढ़ गए. जबकि Elon Musk ने अपने ट्विट में केवल "The esthetics of Cyberpunk are incredible btw....". ही लिखा था.

Etsy- Elon Musk ने ऑनलाइन रिटेलिंग प्लेटफॉर्म Etsy को लेकर ट्विट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा "I kinda love Etsy". जिसके बाद Etsy के शेयर में 9 प्रतिशत की ग्रोंथ हुई.