एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस ने बनाई फ्लाइंग कार, यहां देखें वीडियो

नई दिल्ली. एयरबस जो दुनिया में अपने बेहतरीन विमान बनाने के लिए जाना जाती है, उसने हाल ही में अपने नए सिटी एयरक्राफ्ट की पहली झलक लोगों के सामने पेश की है. एयरबस ने अपने इस सिटी एयरक्राफ्ट की पहली झलक को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के माध्यम से जारी किया. जिसमे सिटी एयरक्राफ्ट को 20 मीटर की ऊंचाई पर करीब 4 मिनट तक उड़ते हुए दिखाया गया. जल्द ही ये कंपनी सड़कों के ऊपर उड़ने वाले अर्बन मोबिलिटी कॉप्टर के सपने को सच करने जा रही है.

वीडियो में दिखाया टेक ऑफ और लैंडिंग- एयरबस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमे सिटी एयर क्राफ्ट (City Aircraft) की डिमान्स्ट्रेशन फ्लाइट को उड़ते और लैंड करते हुए दिखाया गया है. इसमें दिखाया गया है कि यह एक 4 सीटर, इलेक्ट्रिक, VTOL एयरक्राफ्ट है. इस वीडियो में एयरक्राफ्ट ने एक खुले मैदान में करीब 4 मिनट तक 20 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरी है.

New #CityAirbus video👇. Our full-scale #UAM demonstrator took off at 2,310 kg – the highest take-off weight of a full electric VTOL aircraft with a distributed drive system.

The 4-minute demo saw the 4-seat #eVTOL fly at an altitude of 20 metres. #ZeroEmissions pic.twitter.com/SqQDSuDkl2

— Airbus Helicopters (@AirbusHeli) July 29, 2021