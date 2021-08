इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल के इंवेंशन से प्रभावित हुए Anand Mahindra, मदद के लिए की पेशकश

नई दिल्ली. दिव्यांग लोगों को कही भी आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए इनकी परेशानी को समझते हुए एक इंवेंशन हाल ही में हुआ है. जिसका वीडियो Mahindra & Mahindra के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में दिखाई गई ट्राई साइकिल में इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. जो इसे आरामदायक और स्वचालित बनाती है. जिससे दिव्यांग लोगों को अब कही भी आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी. आइए जानते है आनंद महिंद्रा ने इस इंवेंशन पर क्या कुछ कहा….

Anand Mahindra ने कही ये बात – पता नहीं यह वीडियो कितना पुराना है, कहां का है या कौन है. सिग्नल ऐप पर इसे प्राप्त किया. लेकिन यह वास्तव में एक अच्छा और विचारशील इंवेंशन है. जो वास्तव में विकलांगों के जीवन को गति देने का एक तरीका… यह समर्थन के योग्य है..और मुझे मदद करने में खुशी होगी..

Not sure how old this video is, where it’s from or who this is. Received it randomly on Signal. But it looks like a really cool & thoughtful innovation. Truly a way of accelerating the lives of the differently abled… It merits support..& I’d be happy to help.. pic.twitter.com/73zMKrGkAH

— anand mahindra (@anandmahindra) August 21, 2021